第10天了！開挖農田仍找無砂石場夫妻　女兒哭喊：你們到底在哪裡

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰堤造成嚴重洪災，目前已進入第10天，仍有6人失聯。其中，一對在佛祖街經營砂石場的夫妻林男、蔡女依舊下落不明，女兒焦急在網路發文，「爸媽到底在哪裡……」希望能快點找到人帶他們回家。對此，花蓮縣議長張峻還原事情經過，事發當下曾接到老闆娘的求救電話，有聽到對方尖叫聲，後來就失聯。

花蓮縣議長張峻指出，他的結拜大嫂老闆娘在工廠被水沖走，至今仍然下落不明，只能祈求奇蹟出現，並提到事發當天下午3點10分左右，老闆娘有打一通電話求救，他再打電話過去時，聽到對方在尖叫，好像是砂石沖到車庫裡面。目前「竹北吊車大王」啟德，與建橋營造的怪手志工正進駐挖掘，希望儘快找到失聯的夫妻。

林姓女兒則連日在《Threads》發文，她感謝協助的每一個人，昨天終於開挖農田，但仍然找不到爸媽，由於身體不舒服，等稍微恢復會再去光復找爸媽，痛心喊話：「爸媽到底在哪裡……拜託你們，別再讓等不到你們了好嗎？我一直在夢裡等你們」、「我一定會去帶你們回家，但是我需要你們的幫忙，讓我知道在哪裡」。

林姓女兒表示，她沒有責怪出手協助的任何人，「我知道你們很辛苦也很努力，我只是希望可不可以也去現場幫我留意看看，有看有機會」，也為自己若有說錯話和表達不好的地方，表達歉意，「大家都很辛苦我知道，真的很感激不盡」。

