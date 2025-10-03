綠營點名合作選台北市長　苗博雅未鬆口：王世堅、吳怡農都是好人才

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨選對會日前開選對會，會中討論到台北市長候選人潛在人選時，席間點名社民黨台北市議員苗博雅，還有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，也表達想要參選意願。對此，苗博雅今（3日）受訪時表示，台北市優秀人才非常多，光是民進黨，王世堅、吳怡農、吳思瑤、鄭麗君都是非常好人選，不管議員也好或市長也好，這些出來參選的人，要告訴大家解決問題的方式是什麼，這才是有意義的討論。

苗博雅坦言，她還沒有看到相關報導，不太清楚這個是什麼，但民進黨本身有很多人才，也看到這些人才表達意願，自己十年前投入政治、加入小黨的初衷，就是希望在政壇帶來良性競爭開始，讓藍綠脫離爛蘋果效應，不是說只要沒那麼爛就可以當選，重點是提出好的人才、好的人選。

苗博雅指出，如果有人提到我的名字，也讓藍綠感受到應該提出更好人選讓市民選擇，我們發揮這種鯰魚效應是很正面的，讓整個政壇競相提出好人選良性競爭，台北市優秀人才非常多，光是民進黨，王世堅、吳怡農、吳思瑤、鄭麗君都是非常好人選，如果有這麼多好人選，市民相當幸福。

至於2026是否考慮選台北市長？苗博雅表示，台北市現在最需要的不是誰出來選，而是誰能解決問題，自己當議員這麼多年，台北本來有很強的競爭優勢，在這幾年之間，好像自我提升的速度慢了下來，現在看到很多市政的問題，該有答案的都沒有，像明年可能有多4百億統籌分配款，怎麼用？市府沒有明確答案。

苗博雅指出，看到市民每天食衣住行、連最基本的大眾運輸、捷運、YouBike都有問題，這些種種的關於市民生活的衣食住行的這些事情，發生的問題要有人能夠去解決。

苗博雅表示，其實最大的重點是，不管議員也好或市長也好，這些出來參選的人，要告訴大家解決問題的方式是什麼，這才是有意義的討論。人選都是黨派化的事情，但她更有興趣的是，希望能看到更多解決問題的方法的對話。

苗博雅說，如果大家現在對台北市長人選有興趣的話，她倒是覺得未來也許到明年，更加接近選舉期間的時候，她會很期待看到各黨派優秀人選，能夠針對如何臺北市面對的問題提出解方，這才是對於台北市民期待看到的。