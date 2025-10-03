光復災民穿族服90度鞠躬謝謝鏟子超人　王婉諭瞬間飆淚

記者黃翊婷／綜合報導

馬太鞍溪堰塞湖洪災重創花蓮光復鄉，時代力量黨主席王婉諭日前也到光復鄉協助救災，2日在光復車站的月台上，看到對面有7位居民舉起布條「鏟子超人謝謝你們」，還對大家90度鞠躬道謝，讓在場所有人都很感動。此外，王婉瑜也提到，目前光復災區仍需要志工幫忙，「大街上的淤泥是清掉不少了，但走進去看，到處都還是需要人手。」

▲光復居民舉布條向鏟子超人鞠躬道謝。（圖／翻攝自Threads／wanyu_npp，下同。）

王婉諭2日在Threads上分享一段影片，當時她在光復車站的月台上看見很感人的一幕，只見對面月台有7位居民穿戴族服或配飾，並向大家舉起布條，上頭寫著「鏟子超人謝謝你們」，居民們還90度鞠躬道謝，志工們見狀也立刻送上鼓勵大喊「加油」。

▲志工們也大喊加油，為居民送暖。

「眼淚瞬間噴出來。我們一點都不辛苦，你們才辛苦。」王婉諭表示，還沒有來到現場之前，真的無法想像現場的畫面有多震撼、多嚴重，但在頹敗之中，卻能看見人性真正的光輝與偉大，台灣人就是這樣，樂觀、互助、可愛，卻又讓人無比心疼，「身為台灣人，真讓人驕傲。花蓮加油。台灣加油！」

當時也有其他志工目擊這一幕，大家也紛紛在網路上發文或留言表示，「光復這樣我們會捨不得啦」、「真的會哭」、「對於我而言，真的不用謝！我們都是台灣人！都是一家人」、「穿上族服的感謝是最真誠的」。

此外，王婉瑜也在臉書發文呼籲，目前光復災區仍需要志工幫忙，「大街上的淤泥是清掉不少了，但走進去看，到處都還是需要人手。雖然大型機具跟國軍進來後，清淤速度快很多，但『鏟土』還是需要繼續。而且，災民所需要的幫忙，遠遠不只鏟土而已。」