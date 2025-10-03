隨機殺人「兇嫌背景曝光」！13歲就吸食海洛因　上有5個姊姊

記者楊永盛、戴若涵／苗栗報導

苗栗縣苗栗市中正路一間超商，2日下午3時46分發生一起隨機殺人案！一名48歲邱姓男子10年前在同間超商才犯下殺人未遂案，當時砍傷4人，不料，邱嫌服刑近9年出獄後竟又犯案，造成1名大人、2名11歲女童受傷的慘案。而苗栗縣長鍾東錦隨即啟動護童專案，3日上午現身女童所就讀的學校外，同時也曝光邱男身分背景。

▲苗栗市隨機刺傷路人案，苗栗縣長鍾東錦今天啟動護童專案，安排社會不安情緒，呼籲修法彌補社會安全網。（圖／記者楊永盛攝）

回顧整起事發經過，邱男2日下午手部綁上刀具，在超商外朝10名國小學童攻擊，學童見狀嚇壞，現場尖叫聲四起，其中一名女童遭邱男一把抓住勒頸，胸部遭尖刀刺下，一旁安親班老師見狀，奮不顧身地衝上前扯住女童書包，將人扯回身邊，現場尖叫聲四起。

而邱男犯案後躲回距離犯案現場約100公尺遠的住家。警方隨即展開圍捕，雙方展開一陣對峙，員警見其拒捕持槍喝阻，最後順利將人壓制在地，朝殺人未遂罪嫌偵辦。

▲苗栗隨機殺人第一視角曝光。（圖／網友k117025授權提供）

此案發生後，造成附近學童、家長驚慌，苗栗縣長鍾東錦隨即啟動護童專案，3日一早現身2名受傷女童所就讀的國小，希望能安撫家長、學童。鍾東錦透露，針對邱嫌這樣的「炸彈型」個案，在邱今年3月出獄返家後，因屬一般毒品列管人口，已由衛生局心理健康中心開案管理和輔導，心健中心多為女性社工，沒有警力保護下，目前進行1次家訪、10多次電訪追蹤。

鍾東錦表示，邱男目前受雇人力仲介公司，在台積電外包廠商工作，原本希望將個案移轉新竹，但邱希望繼續留在苗栗列管，邱嫌6、7月2度主動驗尿，被認為吸毒機率降低，不過他自13歲起施用海洛因、有竊盜前科，已入獄8年多，不解才出獄半年，那麼快就犯案，造成社會很大成本，他認為跟毒品有很大關係。鍾說，邱嫌有5名姊姊，1名雙胞胎弟弟，只有最小姊姊偶有連絡。