11歲女兒遭苗栗男砍傷　母嘆怎麼安心：沒辦法根治嗎？

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗40多歲邱姓男子昨日（2日）下午在超商前持刀砍人，造成2名11歲女童、1名男子受傷，其中11歲的丁姓女童胸口遭刺傷，導致血胸，傷勢嚴重。另一名徐姓女童則是前胸及右手肘遭割傷，由於邱男10年前曾因刺傷4人被判刑入獄，讓徐母感到擔憂並表示，「沒辦法根治嗎？這樣大家怎麼安心？」

▲邱男持刀追砍學童，嚇壞現場民眾。（圖／記者黃彥傑翻攝）

回顧案件經過，邱男2015年在苗栗市中正路一間超商持刀攻擊民眾，造成4人受傷，因而被法院判刑8年8個月，直到今年3月才服刑期滿出獄，沒想到10月2日他竟在同一間超商外再次持刀傷人，造成2名11歲女童、1名男子受傷。

▲邱男被逮的畫面。（圖／記者楊永盛翻攝）

3名傷者中，丁姓女童受有左胸穿刺傷，出現氣血胸的症狀，傷勢相當嚴重，一度在衛福部苗栗醫院插管搶救，院方考量到傷勢可能傷及肺部等狀況，與家屬溝通以後，決定轉往中部的醫學中心處理。目前丁姓女童已被轉送至中國醫藥大學醫院的兒童醫院救治。

另一名徐姓女童則是前胸及右手肘遭割傷。徐母在醫院陪伴女兒時，聽聞邱男10年前曾在同一家超商持刀傷人，擔憂表示，「沒辦法根治嗎？這樣大家怎麼安心？」

由於邱男被逮捕之後拒絕夜間訊問，警方將在今日（3日）上午進行問訊，以釐清他的精神狀況與犯案動機，訊後預計依殺人未遂罪嫌將他移送苗栗地檢署偵辦。