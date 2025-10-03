　
社會焦點

人和背包都被跨過！茶農抓狂高鐵上「亮刀猛插桌板」　下場曝光

記者黃宥寧／台北報導

從事茶農的陳姓男子搭乘高鐵時，因不滿乘客跨過自己與背包，懷疑遭到冒犯，在列車上情緒失控，不但朝對方揮拳，還拿出隨身攜帶的刀具摔地恫嚇，甚至當場插進座椅桌板，嚇壞整車乘客，警方獲報趕抵現場將他逮捕。台北地院審理後，依《刑法》恐嚇公眾罪判處有期徒刑4月，得易科罰金，並宣告緩刑2年；犯案刀子則依法沒收。

判決指出，陳男於2024年11月16日上午10時36分自高鐵台中站上車，因人潮擁擠只能席地坐在車門邊。約11時34分至37分間，列車駛離板橋站接近台北站時，他走到第10車廂第14排與劉姓乘客發生口角，怒火中燒下揮拳作勢攻擊並大聲嗆聲：「我沒有打你，只是揍椅子而已！」

隨後，陳男走到第18排博愛座，從背包取出一把刀刃長約18公分的刀具，先摔在地上挑釁，接著再將刀插入18D座椅桌板，留下長約5公分、寬1.5公分破孔。目睹驚險場面的乘客嚇得四散，紛紛遠離。

▲高鐵男30公分匕首插椅背畫面曝。（資料圖／翻攝Threads／gavinsung_）

▲高鐵男30公分匕首插椅背畫面曝。（資料圖／翻攝Threads／gavinsung_）

列車長立即趕赴現場並通報鐵路警察，警方於台北站上車將陳男壓制，並當場扣得該把刀。後續鑑驗結果顯示，該刀雖非管制刀械，但其舉動已嚴重威脅公眾安全。

檢方依《刑法》恐嚇公眾罪、恐嚇危害安全罪起訴。法院開庭時，陳男坦承犯行，並與劉姓乘客及台灣高鐵公司達成調解，全數賠償損害。台灣高鐵公司隨後撤回毀損告訴。

法官審酌後認為，陳男因細故情緒失控，在公共運輸空間揮拳、亮刀、甚至插進座椅桌板，不僅造成被害人與乘客恐懼，更危及公共秩序，行為應受嚴厲非難。不過考量他事後認罪悔過、積極賠償，且家中經濟小康、無需扶養家屬，量刑時從寬處理。

北院故依《刑法》第151條恐嚇公眾罪，判處陳男有期徒刑4月，得以日折算1000元易科罰金，並宣告緩刑2年，涉案刀具則依法沒收。

10/02 全台詐欺最新數據

