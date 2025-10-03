鏟子超人齊心救災　大馬天主堂神父哽咽：真的很感謝

▲大馬天主堂呂德偉神父感謝大眾協助救災。（圖／鏡週刊提供，下同）

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰堤，造成嚴重災情，花蓮光復大馬（馬太鞍）天主堂也受創，許多「鏟子超人」不分你我到教堂協助清理。大馬天主堂的法籍主任司鐸呂德偉神父相當感動，哽咽向大眾致謝。

根據《天主教真理電台》發布的影片，呂德偉神父語帶顫抖說：「看到這麼多人，有錢出錢、有力出力，尤其是昨天看到那麼多的年輕人來工作，不怕犧牲一天休假的時間，非常感謝。」

今年適逢呂神父來台服務50週年，他引述當日的福音指出，「可憐的窮人納匝祿，隔壁的富翁都不關心他，但這幾天，你們看到都不是這樣的。」無論是奉獻善款，還是奉獻體力工作，都讓他十分感動。

▲呂德偉神父（左）這幾日都在教堂中善後。

回顧呂神父半世紀來在台灣的奉獻，他1975年受巴黎外方傳教會派遣來台，先在新竹學中文，再到花蓮玉里、豐濱融入在地，甚至向阿美族耆老學習族語。數十年來，他主持宗教服務，也協助光復鄉設立幼稚園、接送學童，被譽為偏鄉教育推手。

在本次潰堤災害發生後，呂神父一度傳出失聯，所幸平安無恙。這些天來，許多鏟子超人到聖堂幫忙協助救災，早前一名網友在Threads分享一張照，可見在泥濘的聖堂內，呂神父身旁圍繞著法鼓山志工，以及戴白沙屯拱天宮帽子、穿西螺媽祖廟衣服的民眾，「宗教不分你我」齊心救災的景象令人動容。

▲信仰佛教、媽祖的鏟子超人齊聚大馬天主堂，圍繞在呂德偉神父身旁，協助救災。

花蓮教區則感謝大家滿滿的愛心，表示由於捐贈的物資數量非常龐大，需花時間整理捐贈清冊，目前已暫停物資捐贈。教區會妥善統計並公告，讓每份愛心都能被看見，但災後重建仍需大家持續協助。



