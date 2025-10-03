　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉元之女貴人披「綠營戰袍」現身災區　被酸首發聲

▲▼葉元之被青鳥鬧場。（圖／翻攝YouTube／ 葉元之·原汁原味）

▲選前之夜，葉元之拜票時被女青鳥鬧場，反而將聲勢拉抬到最高。（圖／翻攝YouTube／ 葉元之·原汁原味）

記者柯沛辰／綜合報導

大罷免前夕出現在葉元之直播中的女青鳥一戰成名，被封為是讓葉元之挺過罷免的「女貴人」。不料，她近日被目擊出現在花蓮光復災區，還身穿民進黨新北板橋議員黃淑君的背心。對此，她本人也發文承認，大罷免前就是黃淑君助理之一。

該名女子在Threads發文表示，從大罷免之前、之後到現在，她一直都是出版社的編輯，同時也是黃淑君服務團隊中的一員，感謝議員信任，讓她有機會為自己所愛的這塊土地盡一份心力。

該女子說道，她知道自己有很多不足之處，也有很多可以做得更好的地方，「合理範圍內的檢討我都接受並反省，但不合理的人身攻擊、跟騷、性羞辱我沒有、也不可能要概括承受。」

她強調，「我是臺灣人之前，我先是一個女人，最後我是我自己。我所說的話、做的選擇，不會因為只看顏色就見風轉舵，因為我始終都是一個有自己立場的人。」

至於外界質疑是否隱瞞身分、假裝成公民團體，她先後回應：「有哪個民代的助理下班後會到處報頭銜的？」、「我就是出版社編輯阿」、「我哪裡說自己是公民團體，到底哪裡」、「我從來沒說過自己屬於哪個公民團體」。

同時，女子也在留言處反擊：「講得好像當議員助理年薪百萬，這麼羨慕怎麼不去做呢，我甚至只是兼職，講出來數字沒有很好聽餒。」

▲▼葉元之出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

▲葉元之。（圖／記者李毓康攝）

女子重申，之所以在發文中強調自己是女性，「是因為有太多針對性別羞辱的攻擊。兩個月以來一直如此，沒看過的，光昨晚就夠多了，別裝沒看到。」

回顧726大罷免，新北第七選區立委葉元之被視為最危險的一位，因此投票前夕在板橋後站路口拜票，卻遭到一對男女青鳥找碴。期間，女青鳥不僅拿手機錄影，還刻意挑釁，質問葉元之「現在幾點了？」、「立委是不是不懂選罷法規定？」

葉元之起初不予理會，但女青鳥持續叫囂「超過10點了還敢拜票」，讓現場氣氛一度緊張。最終，葉元之直球對決「回去把法條看完整」，不僅讓葉元之直播觀看人數飆升至5000人，在網路發酵，也讓葉最後成功保住席次，成為罷免案的意外轉折點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天女孩崩潰發文揪內鬼　「在背後弄她的不就妳」
苗栗隨機砍人！　10年前被砍7刀警嘆：矯正沒功能
李鴻源：馬太鞍堰塞湖恐二次形成　政府1件事至今沒做
苗栗隨機砍人！10年前受害「男大生」發聲　自曝現況嘆命大
老虎6比3復仇守護者！連2年闖進美聯分區系列賽
光復災民穿族服90度鞠躬謝謝鏟子超人　王婉諭瞬間飆淚
苗栗隨機砍人第一視角！　女童遭「1刀刺胸」師生尖叫逃命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

葉元之女貴人披「綠營戰袍」現身災區　被酸首發聲

「台灣模式赴美」因應晶片五五分　學者提3難題

黃國昌爆養狗仔涉外資？　劉世芳：有人提告檢調將介入調查

光復災民穿族服90度鞠躬謝謝鏟子超人　王婉諭瞬間飆淚

連假食慾大開怎麼辦？芳療師：3款精油有助飲控、促進消化

華府學者提投降論！稱中共直通藍委下指令　俞大㵢舉鏟子超人反擊

快訊／王義川喊告！黃國昌曝他真實目的：民進黨又一個蠢貨來送頭

快訊／黃國昌爆養狗仔！王義川明赴北檢提告7人

救全村被拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告　粉專發文道歉

羅智強主席辯論會提花蓮救災　張亞中嗆：你捐50萬我們聽好幾遍了

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

葉元之女貴人披「綠營戰袍」現身災區　被酸首發聲

「台灣模式赴美」因應晶片五五分　學者提3難題

黃國昌爆養狗仔涉外資？　劉世芳：有人提告檢調將介入調查

光復災民穿族服90度鞠躬謝謝鏟子超人　王婉諭瞬間飆淚

連假食慾大開怎麼辦？芳療師：3款精油有助飲控、促進消化

華府學者提投降論！稱中共直通藍委下指令　俞大㵢舉鏟子超人反擊

快訊／王義川喊告！黃國昌曝他真實目的：民進黨又一個蠢貨來送頭

快訊／黃國昌爆養狗仔！王義川明赴北檢提告7人

救全村被拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告　粉專發文道歉

羅智強主席辯論會提花蓮救災　張亞中嗆：你捐50萬我們聽好幾遍了

10月3日星座運勢／雙子收告白情書桃花旺！　處女座小投資爆賺

北捷婦爭博愛座遭踹　醫揭「真正問題」：再叫年輕人讓會出人命

大谷翔平季後賽自宅警戒升級！遠征期間加派警衛警車巡邏防強盜

11歲女兒遭苗栗男砍傷　母嘆怎麼安心：沒辦法根治嗎？

鏟子超人齊心救災　大馬天主堂神父哽咽：真的很感謝

假救災真詐騙！　林口高中生揪當「鏟子超人」騙贊助

道奇飛往費城！大谷帽反戴帥氣登機　山本拎LV包、朗希燦笑入鏡

葉元之女貴人披「綠營戰袍」現身災區　被酸首發聲

苗栗隨機砍人！10年前受害「男大生」發聲　自曝現況嘆命大

老虎6比3復仇守護者！連2年闖進美聯分區系列賽

【這太有機了吧】菜裡驚見「肥美菜蟲」...網友全嚇傻

政治熱門新聞

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

災民穿族服道謝鏟子超人　王婉諭淚崩

即／遭王義川喊告　黃國昌：民進黨蠢貨送頭

輝達投資卡關！許淑華轟蔣萬安協調無能

樂樂法利可以來台了！陸委會「幫忙背書」

即／黃國昌爆養狗仔！王義川明赴北檢提告7人

華府學者提投降論！稱中共直通藍委下指令　俞大㵢舉鏟子超人反擊

快訊／吳怡農證實有意參選台北市長　籲民進黨別急著年底前提名

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

黃國昌爆養狗仔涉外資　劉世芳回應

連假食慾大開怎麼辦？芳療師：3款精油有助飲控

槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

美軍退將：北約32國應聯合對台軍售！　同時加強聯合訓練

更多熱門

相關新聞

花蓮救災中央、地方不同調？　李鴻源嘆：大罷免讓台灣的互信沒了

花蓮救災中央、地方不同調？　李鴻源嘆：大罷免讓台灣的互信沒了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生嚴重溢流，造成光復鄉嚴重災情，但日前國民黨立委傅崐萁先是當面猛轟行政院長卓榮泰，後續中央成立「前進協調所」進駐，但花蓮縣政府也設「前進指揮所」，引起熱議。對此，前內政部長李鴻源1日表示，以前只有一個中央災害應變中心、一個前進指揮所，中央在地方也有單位的都必須服從縣長的指揮，真的沒有那麼複雜，自己很不喜歡講這句話「大罷免讓台灣的互信都沒有了，把整個制度都破壞掉了」。

葉元之「女貴人」現身災區　穿民進黨背心

葉元之「女貴人」現身災區　穿民進黨背心

揭賴清德民調止跌回升原因　沈富雄：國民黨給了2個救生圈

揭賴清德民調止跌回升原因　沈富雄：國民黨給了2個救生圈

遠見民調／政治人物好感度出爐！　盧秀燕奪冠、賴清德跌最慘

遠見民調／政治人物好感度出爐！　盧秀燕奪冠、賴清德跌最慘

花蓮天災變成民進黨政治災難　越想洗白就讓自己離人民越遠

花蓮天災變成民進黨政治災難　越想洗白就讓自己離人民越遠

關鍵字：

女青鳥葉元之黃淑君大罷免

讀者迴響

熱門新聞

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

11歲女童遭刺出現氣血胸！傷勢嚴重插管治療

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

內湖10歲女童多日未到學校　與媽媽陳屍住處

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

LINE用戶注意！「回收訊息」功能大改

即／台中七期商辦驚傳墜樓！1男臟器外露慘死

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面