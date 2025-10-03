葉元之女貴人披「綠營戰袍」現身災區　被酸首發聲

▲選前之夜，葉元之拜票時被女青鳥鬧場，反而將聲勢拉抬到最高。（圖／翻攝YouTube／ 葉元之·原汁原味）

記者柯沛辰／綜合報導

大罷免前夕出現在葉元之直播中的女青鳥一戰成名，被封為是讓葉元之挺過罷免的「女貴人」。不料，她近日被目擊出現在花蓮光復災區，還身穿民進黨新北板橋議員黃淑君的背心。對此，她本人也發文承認，大罷免前就是黃淑君助理之一。

該名女子在Threads發文表示，從大罷免之前、之後到現在，她一直都是出版社的編輯，同時也是黃淑君服務團隊中的一員，感謝議員信任，讓她有機會為自己所愛的這塊土地盡一份心力。

該女子說道，她知道自己有很多不足之處，也有很多可以做得更好的地方，「合理範圍內的檢討我都接受並反省，但不合理的人身攻擊、跟騷、性羞辱我沒有、也不可能要概括承受。」

她強調，「我是臺灣人之前，我先是一個女人，最後我是我自己。我所說的話、做的選擇，不會因為只看顏色就見風轉舵，因為我始終都是一個有自己立場的人。」

至於外界質疑是否隱瞞身分、假裝成公民團體，她先後回應：「有哪個民代的助理下班後會到處報頭銜的？」、「我就是出版社編輯阿」、「我哪裡說自己是公民團體，到底哪裡」、「我從來沒說過自己屬於哪個公民團體」。

同時，女子也在留言處反擊：「講得好像當議員助理年薪百萬，這麼羨慕怎麼不去做呢，我甚至只是兼職，講出來數字沒有很好聽餒。」

▲葉元之。（圖／記者李毓康攝）

女子重申，之所以在發文中強調自己是女性，「是因為有太多針對性別羞辱的攻擊。兩個月以來一直如此，沒看過的，光昨晚就夠多了，別裝沒看到。」

回顧726大罷免，新北第七選區立委葉元之被視為最危險的一位，因此投票前夕在板橋後站路口拜票，卻遭到一對男女青鳥找碴。期間，女青鳥不僅拿手機錄影，還刻意挑釁，質問葉元之「現在幾點了？」、「立委是不是不懂選罷法規定？」

葉元之起初不予理會，但女青鳥持續叫囂「超過10點了還敢拜票」，讓現場氣氛一度緊張。最終，葉元之直球對決「回去把法條看完整」，不僅讓葉元之直播觀看人數飆升至5000人，在網路發酵，也讓葉最後成功保住席次，成為罷免案的意外轉折點。