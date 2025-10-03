　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌爆養狗仔涉外資？　劉世芳：有人提告檢調將介入調查

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席黃國昌近日遭媒體踢爆，疑似養狗仔長期跟拍綠營政治人物，甚至牽扯出涉及港資、僑外資爭議。針對此事，內政部長劉世芳表示，目前已有媒體提出告訴，如果有人提告，檢調就會依法介入調查，是否涉及僑外資介入也會一併啟動調查。

▲▼內政部長劉世芳召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲圖為內政部長劉世芳。（資料照／記者陳家祥攝）

媒體《鏡報》踢爆，黃國昌自2021年起透過前《中央社》司法記者謝幸恩（筆名蕭依依）籌組狗仔團隊，將蒐集到的照片、影片轉交友好媒體發布，甚至涉及《菱傳媒》等平台。疑似遭到跟監的民進黨立委王義川已決定在今日（3日）上午9時親赴台北地檢署，對黃國昌等7人提出刑事告訴。

關於此事，還牽扯出疑似有來源不明的海外資金介入。對此，內政部長劉世芳在2日行政院會後被問及此事時，表示目前已有媒體提告，一旦有人提告，檢調就會依法介入調查，到時候關於是否涉及僑外資一事，也會一併啟動調查。

而面對外界質疑和王義川喊話一定會追究到底，黃國昌則在2日晚間於臉書發文強硬回擊，「聽說民進黨又一個蠢貨來送頭、明天要去北檢告我」，他從來沒有怕過，更沒有輸過，這次當然也不例外，「只不過，提告應該只是骯髒手段的起手式，想透過北檢豢養的鷹犬，來搜索取得我的D槽，進行政治偵防順便查誰吹哨，應該才是真正的目的。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天女孩崩潰發文揪內鬼　「在背後弄她的不就妳」
苗栗隨機砍人！　10年前被砍7刀警嘆：矯正沒功能
李鴻源：馬太鞍堰塞湖恐二次形成　政府1件事至今沒做
苗栗隨機砍人！10年前受害「男大生」發聲　自曝現況嘆命大
老虎6比3復仇守護者！連2年闖進美聯分區系列賽
光復災民穿族服90度鞠躬謝謝鏟子超人　王婉諭瞬間飆淚
苗栗隨機砍人第一視角！　女童遭「1刀刺胸」師生尖叫逃命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

葉元之女貴人披「綠營戰袍」現身災區　被酸首發聲

「台灣模式赴美」因應晶片五五分　學者提3難題

黃國昌爆養狗仔涉外資？　劉世芳：有人提告檢調將介入調查

光復災民穿族服90度鞠躬謝謝鏟子超人　王婉諭瞬間飆淚

連假食慾大開怎麼辦？芳療師：3款精油有助飲控、促進消化

華府學者提投降論！稱中共直通藍委下指令　俞大㵢舉鏟子超人反擊

快訊／王義川喊告！黃國昌曝他真實目的：民進黨又一個蠢貨來送頭

快訊／黃國昌爆養狗仔！王義川明赴北檢提告7人

救全村被拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告　粉專發文道歉

羅智強主席辯論會提花蓮救災　張亞中嗆：你捐50萬我們聽好幾遍了

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

葉元之女貴人披「綠營戰袍」現身災區　被酸首發聲

「台灣模式赴美」因應晶片五五分　學者提3難題

黃國昌爆養狗仔涉外資？　劉世芳：有人提告檢調將介入調查

光復災民穿族服90度鞠躬謝謝鏟子超人　王婉諭瞬間飆淚

連假食慾大開怎麼辦？芳療師：3款精油有助飲控、促進消化

華府學者提投降論！稱中共直通藍委下指令　俞大㵢舉鏟子超人反擊

快訊／王義川喊告！黃國昌曝他真實目的：民進黨又一個蠢貨來送頭

快訊／黃國昌爆養狗仔！王義川明赴北檢提告7人

救全村被拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告　粉專發文道歉

羅智強主席辯論會提花蓮救災　張亞中嗆：你捐50萬我們聽好幾遍了

10月3日星座運勢／雙子收告白情書桃花旺！　處女座小投資爆賺

北捷婦爭博愛座遭踹　醫揭「真正問題」：再叫年輕人讓會出人命

大谷翔平季後賽自宅警戒升級！遠征期間加派警衛警車巡邏防強盜

11歲女兒遭苗栗男砍傷　母嘆怎麼安心：沒辦法根治嗎？

鏟子超人齊心救災　大馬天主堂神父哽咽：真的很感謝

假救災真詐騙！　林口高中生揪當「鏟子超人」騙贊助

道奇飛往費城！大谷帽反戴帥氣登機　山本拎LV包、朗希燦笑入鏡

葉元之女貴人披「綠營戰袍」現身災區　被酸首發聲

苗栗隨機砍人！10年前受害「男大生」發聲　自曝現況嘆命大

老虎6比3復仇守護者！連2年闖進美聯分區系列賽

【才入學1個月】屏科大一生騎車撞燈桿搶救不治

政治熱門新聞

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

災民穿族服道謝鏟子超人　王婉諭淚崩

即／遭王義川喊告　黃國昌：民進黨蠢貨送頭

輝達投資卡關！許淑華轟蔣萬安協調無能

樂樂法利可以來台了！陸委會「幫忙背書」

即／黃國昌爆養狗仔！王義川明赴北檢提告7人

華府學者提投降論！稱中共直通藍委下指令　俞大㵢舉鏟子超人反擊

快訊／吳怡農證實有意參選台北市長　籲民進黨別急著年底前提名

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

黃國昌爆養狗仔涉外資　劉世芳回應

連假食慾大開怎麼辦？芳療師：3款精油有助飲控

槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

美軍退將：北約32國應聯合對台軍售！　同時加強聯合訓練

更多熱門

相關新聞

即／遭王義川喊告　黃國昌：民進黨蠢貨送頭

即／遭王義川喊告　黃國昌：民進黨蠢貨送頭

民眾黨主席黃國昌近日深陷「養狗仔」爭議，遭民進黨立委王義川指控長期指揮狗仔團隊監控綠營政治人物，王義川更宣布將於明（3）日上午赴台北地檢署對黃國昌等7人提出刑事告訴。對此，黃國昌稍早在臉書發文強硬回應，痛批民進黨「又一個蠢貨來送頭」，並嗆聲「從來沒有怕過、更沒有輸過」，直指提告背後真正目的是為了藉司法之名進行政治偵防。

即／黃國昌爆養狗仔！王義川明赴北檢提告7人

即／黃國昌爆養狗仔！王義川明赴北檢提告7人

凌濤批撤離決策延誤13小時　劉世芳秀通聯打臉

凌濤批撤離決策延誤13小時　劉世芳秀通聯打臉

槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時應變

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時應變

關鍵字：

黃國昌劉世芳狗仔王義川

讀者迴響

熱門新聞

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

11歲女童遭刺出現氣血胸！傷勢嚴重插管治療

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

內湖10歲女童多日未到學校　與媽媽陳屍住處

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

LINE用戶注意！「回收訊息」功能大改

即／台中七期商辦驚傳墜樓！1男臟器外露慘死

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面