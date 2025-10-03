黃國昌爆養狗仔涉外資？　劉世芳：有人提告檢調將介入調查

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席黃國昌近日遭媒體踢爆，疑似養狗仔長期跟拍綠營政治人物，甚至牽扯出涉及港資、僑外資爭議。針對此事，內政部長劉世芳表示，目前已有媒體提出告訴，如果有人提告，檢調就會依法介入調查，是否涉及僑外資介入也會一併啟動調查。

▲圖為內政部長劉世芳。（資料照／記者陳家祥攝）

媒體《鏡報》踢爆，黃國昌自2021年起透過前《中央社》司法記者謝幸恩（筆名蕭依依）籌組狗仔團隊，將蒐集到的照片、影片轉交友好媒體發布，甚至涉及《菱傳媒》等平台。疑似遭到跟監的民進黨立委王義川已決定在今日（3日）上午9時親赴台北地檢署，對黃國昌等7人提出刑事告訴。

關於此事，還牽扯出疑似有來源不明的海外資金介入。對此，內政部長劉世芳在2日行政院會後被問及此事時，表示目前已有媒體提告，一旦有人提告，檢調就會依法介入調查，到時候關於是否涉及僑外資一事，也會一併啟動調查。

而面對外界質疑和王義川喊話一定會追究到底，黃國昌則在2日晚間於臉書發文強硬回擊，「聽說民進黨又一個蠢貨來送頭、明天要去北檢告我」，他從來沒有怕過，更沒有輸過，這次當然也不例外，「只不過，提告應該只是骯髒手段的起手式，想透過北檢豢養的鷹犬，來搜索取得我的D槽，進行政治偵防順便查誰吹哨，應該才是真正的目的。」