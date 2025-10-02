孩童吃健康水煮餐「慘罹脂肪肝」！醫師點名4大食物陷阱：踩到雷

▲許多父母以為水煮或清淡等於健康，但部分食物可能藏著陷阱。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

兒童內分泌科醫師陳奕成近日在臉書發文指出，許多父母誤以為「水煮或清淡」就等於健康，卻忽略部分食物其實是高糖、高油的隱藏陷阱。他舉例，一名小六學童天天吃所謂健康餐，卻體重直線上升，甚至檢查出脂肪肝，最後才發現日常飲食踩到不少「偽健康食物地雷」。

陳奕成提醒，常見的「四大食物陷阱」包括：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、早餐陷阱：鬆軟麵包、小蛋糕、漢堡、鐵板麵，靠糖與人造奶油製造香甜口感，熱量驚人。

二、美味偽裝者：乾拌麵、泡麵、潤餅、春捲，高精緻澱粉搭配油膩餡料，熱量輕易翻倍。

三、甜蜜負擔：甜味優酪乳、布丁、果凍、玉米濃湯，糖分與澱粉含量超標，營養價值低。

四、Q彈加工品：火鍋料、魚丸、香腸、甜不辣，往往「低肉高油」，還含澱粉與添加物。

至於破解方式，他提出「健康食物三原則」，一是選擇雞胸肉、豆腐、魚片、糙米、地瓜等原型食物取代加工品；二是以原味優格加水果、無糖豆花加蜂蜜，取代高糖甜點；三是麵包改挑選雜糧或全麥吐司，並搭配蛋白質來源如水煮蛋、無糖豆漿，提升飽足感。

陳奕成強調，孩子的健康飲食關鍵不在於「清淡」兩字，而是要避開加工陷阱，回歸食物本質，才能避免肥胖與脂肪肝，真正吃出健康。