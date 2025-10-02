　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

孩童吃健康水煮餐「慘罹脂肪肝」！醫師點名4大食物陷阱：踩到雷

▲▼營養師曝「台式麵包排行榜」。（圖／Unsplash）

▲許多父母以為水煮或清淡等於健康，但部分食物可能藏著陷阱。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

兒童內分泌科醫師陳奕成近日在臉書發文指出，許多父母誤以為「水煮或清淡」就等於健康，卻忽略部分食物其實是高糖、高油的隱藏陷阱。他舉例，一名小六學童天天吃所謂健康餐，卻體重直線上升，甚至檢查出脂肪肝，最後才發現日常飲食踩到不少「偽健康食物地雷」。

陳奕成提醒，常見的「四大食物陷阱」包括：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、早餐陷阱：鬆軟麵包、小蛋糕、漢堡、鐵板麵，靠糖與人造奶油製造香甜口感，熱量驚人。

二、美味偽裝者：乾拌麵、泡麵、潤餅、春捲，高精緻澱粉搭配油膩餡料，熱量輕易翻倍。

三、甜蜜負擔：甜味優酪乳、布丁、果凍、玉米濃湯，糖分與澱粉含量超標，營養價值低。

四、Q彈加工品：火鍋料、魚丸、香腸、甜不辣，往往「低肉高油」，還含澱粉與添加物。

至於破解方式，他提出「健康食物三原則」，一是選擇雞胸肉、豆腐、魚片、糙米、地瓜等原型食物取代加工品；二是以原味優格加水果、無糖豆花加蜂蜜，取代高糖甜點；三是麵包改挑選雜糧或全麥吐司，並搭配蛋白質來源如水煮蛋、無糖豆漿，提升飽足感。

陳奕成強調，孩子的健康飲食關鍵不在於「清淡」兩字，而是要避開加工陷阱，回歸食物本質，才能避免肥胖與脂肪肝，真正吃出健康。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩2.27億一注獨得　彩券行自爆「才去南投拜拜」開大獎
快訊／兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲
快訊／老高深夜宣布「頻道暫停更新」
AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光
前主播陳海茵驚傳出車禍！　「駕駛座被撞凹」
快訊／威力彩頭獎2.27億一注獨得！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

孩童吃健康水煮餐「慘罹脂肪肝」！醫師點名4大食物陷阱：踩到雷

旗山傳香蕉價格崩跌「每公斤剩8元」　邱議瑩反擊：謠言

LINE中秋節貼圖來了「8款免費下載」！喵嗚公園、兔子便利商店　

300元換500消費券！旗津商圈攻中秋商機　百店齊推「吃通海」

遇到會讓北捷嬤！財經網美「活到70+不容易」：可惜她溝通很糟

配合國慶空中操演　松山機場10月6日、8日部分航班異動

明後天2地防較大雨勢　中秋連假後又有熱帶擾動發展

母遇詐騙！他為還債吃公司泡麵　老闆和同事竟「默默相助」暖哭他

災後第10日　光復車站前「柏油路重現」！網看哭：謝各路超人

弘光科大助9勵志生考取理髮證照　助理教授：生涯中最感動一刻

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

孩童吃健康水煮餐「慘罹脂肪肝」！醫師點名4大食物陷阱：踩到雷

旗山傳香蕉價格崩跌「每公斤剩8元」　邱議瑩反擊：謠言

LINE中秋節貼圖來了「8款免費下載」！喵嗚公園、兔子便利商店　

300元換500消費券！旗津商圈攻中秋商機　百店齊推「吃通海」

遇到會讓北捷嬤！財經網美「活到70+不容易」：可惜她溝通很糟

配合國慶空中操演　松山機場10月6日、8日部分航班異動

明後天2地防較大雨勢　中秋連假後又有熱帶擾動發展

母遇詐騙！他為還債吃公司泡麵　老闆和同事竟「默默相助」暖哭他

災後第10日　光復車站前「柏油路重現」！網看哭：謝各路超人

弘光科大助9勵志生考取理髮證照　助理教授：生涯中最感動一刻

孩童吃健康水煮餐「慘罹脂肪肝」！醫師點名4大食物陷阱：踩到雷

威力彩2.27億一注獨得　高雄彩券行自爆「才去南投拜拜」開大獎

雷嘉汭久違合體《八尺門》導演　為原創盛事揭幕「首獎高達100萬」

許瑋甯產後代言接不完　自曝每天都有「小小奇蹟」讓她甘之如飴

兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲：上半季很懊悔...

水域遊憩崛起　協會促明訂人船安全標準

老高深夜宣布「頻道暫停更新」　親揭心碎原因：給我們一點時間

金音獎女星首演電影…揭接拍原因「肚子會發光」　大尺度場面曝光

HOKA芭蕾繫帶瑪莉珍成爆款！運動厚底＋皮革鞋身　搶入手售價一次看

風田沒去《中文怪物》狂被問　親揭殘酷真相：沒人找我

【竊盜通緝犯】逼讓坐白髮婦交保1.5萬恢復自由！

生活熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

斷言「高虹安二審無罪」　他驚揭1危機：恐失去市長寶座

光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

LINE中秋節貼圖來了！8款免費下載

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

11歲女童遭刺出現氣血胸！傷勢嚴重插管治療

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

苗栗男「手綁刀」隨機殺人！2女童、1男送醫急救

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

出獄男追砍多名學童畫面曝光！　尖叫四起、地面留血跡

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面