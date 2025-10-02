11歲女童遭刺「出現氣血胸」！傷勢嚴重插管治療　轉院至中醫大

▲40多歲邱姓男子持刀刺人，11歲女童左胸4公分穿刺傷，氣血胸插管搶救。（圖／記者楊永盛翻攝）



記者楊永盛、柯振中／苗栗報導

苗栗縣苗栗市40多歲的邱姓男子，2日下午在超商外持刀隨機攻擊，導致11歲丁姓女童、11歲徐姓女童、50歲林姓男子受傷，邱男也被起底10年前就曾在同間超商刺人。根據最新消息，丁姓女童遭刺以後傷勢嚴重、意識清楚，出現氣血胸的症狀，目前正在醫院接受搶救，詳情仍待後續釐清。

根據調查，邱男2日下午3點左右手上綁刀、戴著安全帽，走向一群學童附近，接著持刀隨機攻擊學童，導致徐姓女童前胸表出現淺傷、右手出現撕裂傷。

▲苗栗縣長鍾東錦前往醫院探視傷者。（圖／記者楊永盛翻攝）



丁姓女童則是因為左胸有3至4公分的穿刺傷，明顯出現氣血胸的狀況，傷勢相當嚴重，一度在衛福部苗栗醫院插管搶救。

▲▼邱男10年前就曾在該超商動手行兇。（圖／記者楊永盛攝）



苗栗醫院院長徐國芳說，經過斷層檢查，確認女童出現嚴重的血胸、氣胸，插管治療後狀況穩定，丁姓女童的神智也相當清楚。不過，由於考量傷勢可能傷及肺部等狀況，與家屬溝通以後，決定轉往中部的醫學中心處理。目前丁姓女童已被轉送至中國醫藥大學醫院的兒童醫院救治。

後續根據調查，邱男10年前也曾在同一間超商犯案，刺傷4人以後入獄服刑9年，怎料今年3月才剛出獄，時隔半年左右又再度犯案。案件發生以後，苗栗縣長鍾東錦已前往醫院探視傷者，詳細案發原因為何，仍待後續釐清。