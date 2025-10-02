　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

11歲女童遭刺「出現氣血胸」！傷勢嚴重插管治療　轉院至中醫大

▲▼ 苗栗隨機傷人 。（圖／民眾提供）

▲40多歲邱姓男子持刀刺人，11歲女童左胸4公分穿刺傷，氣血胸插管搶救。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、柯振中／苗栗報導

苗栗縣苗栗市40多歲的邱姓男子，2日下午在超商外持刀隨機攻擊，導致11歲丁姓女童、11歲徐姓女童、50歲林姓男子受傷，邱男也被起底10年前就曾在同間超商刺人。根據最新消息，丁姓女童遭刺以後傷勢嚴重、意識清楚，出現氣血胸的症狀，目前正在醫院接受搶救，詳情仍待後續釐清。

根據調查，邱男2日下午3點左右手上綁刀、戴著安全帽，走向一群學童附近，接著持刀隨機攻擊學童，導致徐姓女童前胸表出現淺傷、右手出現撕裂傷。

▲苗栗縣長鍾東錦前往醫院探視傷者 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣長鍾東錦前往醫院探視傷者。（圖／記者楊永盛翻攝）

丁姓女童則是因為左胸有3至4公分的穿刺傷，明顯出現氣血胸的狀況，傷勢相當嚴重，一度在衛福部苗栗醫院插管搶救。

▲邱男2015年落網畫面。（圖／記者楊永盛攝）

▲▼邱男10年前就曾在該超商動手行兇。（圖／記者楊永盛攝）

▲邱男2015年落網畫面。（圖／記者楊永盛攝）

苗栗醫院院長徐國芳說，經過斷層檢查，確認女童出現嚴重的血胸、氣胸，插管治療後狀況穩定，丁姓女童的神智也相當清楚。不過，由於考量傷勢可能傷及肺部等狀況，與家屬溝通以後，決定轉往中部的醫學中心處理。目前丁姓女童已被轉送至中國醫藥大學醫院的兒童醫院救治。

後續根據調查，邱男10年前也曾在同一間超商犯案，刺傷4人以後入獄服刑9年，怎料今年3月才剛出獄，時隔半年左右又再度犯案。案件發生以後，苗栗縣長鍾東錦已前往醫院探視傷者，詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／隨機砍2童！男「拒夜間訊問」
11歲女童遭砍　傷勢曝光！
10年內2度隨機砍人！恐怖男2015年遭逮畫面曝
應曉薇自嘲「若不入罪柯文哲怎能1槍斃命」　笑稱說實話沒發怒
台中男突倒路中　3秒後慘遭車輾亡！驚悚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／苗栗男隨機砍2童1男！「拒夜間訊問」明上午移送

澎湖漁船七美外海失去動力　海巡緊急救援助返港

11歲女童遭刺「出現氣血胸」！傷勢嚴重插管治療　轉院至中醫大

2度隨機砍人！苗栗男「10年前遭逮畫面曝」　辯：心情不好想砍人

應曉薇自嘲「若不入罪柯文哲怎能1槍斃命」　笑稱說實話沒發怒

台中92歲翁騎單車突倒路中　3秒後慘遭車輾不治！驚悚畫面曝

苗栗隨機傷人！犯嫌10年前行兇出獄半年再犯　鍾東錦回應了

苗栗男街頭揮刀10童嚇壞狂奔！女童被挾持　熱心女硬拉書包救人

17台清溝車全面動員加速恢復市容　力拚中秋節前完成清淤

快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

快訊／苗栗男隨機砍2童1男！「拒夜間訊問」明上午移送

澎湖漁船七美外海失去動力　海巡緊急救援助返港

11歲女童遭刺「出現氣血胸」！傷勢嚴重插管治療　轉院至中醫大

2度隨機砍人！苗栗男「10年前遭逮畫面曝」　辯：心情不好想砍人

應曉薇自嘲「若不入罪柯文哲怎能1槍斃命」　笑稱說實話沒發怒

台中92歲翁騎單車突倒路中　3秒後慘遭車輾不治！驚悚畫面曝

苗栗隨機傷人！犯嫌10年前行兇出獄半年再犯　鍾東錦回應了

苗栗男街頭揮刀10童嚇壞狂奔！女童被挾持　熱心女硬拉書包救人

17台清溝車全面動員加速恢復市容　力拚中秋節前完成清淤

快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭

快訊／苗栗男隨機砍2童1男！「拒夜間訊問」明上午移送

新光三越南西周年慶首日爆買氣　35萬元滿額禮一小時換光

澎湖漁船七美外海失去動力　海巡緊急救援助返港

LINE中秋節貼圖來了「8款免費下載」！喵嗚公園、兔子便利商店　

昔罵柯文哲圖利！郝龍斌這樣說　鄭麗文也回應曾批柯「比垃圾不如」

11歲女童遭刺「出現氣血胸」！傷勢嚴重插管治療　轉院至中醫大

轟MA追月！基隆身障中心中秋團圓　邱佩琳陪伴共度佳節

買房欠地政士規費1.6萬！女堅稱「買清的」拒付　反告討10萬紅包

2度隨機砍人！苗栗男「10年前遭逮畫面曝」　辯：心情不好想砍人

張秀卿中秋打頭陣開唱！　「金曲嗨歌連飆」掀全場大合唱

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

社會熱門新聞

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

苗栗男「手綁刀」隨機殺人！2女童、1男送醫急救

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

即／北捷踹飛白髮婦！警電話找人失敗...將發通知書

快訊／北市內湖公寓雙屍命案！　40歲母、10歲女童明顯死亡

女子公園賣餅乾遭性侵　還被拍照傳給男友

出獄男追砍多名學童畫面曝光！　尖叫四起、地面留血跡

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

虎媽未婚同居、打婆婆黑底曝　軟弱夫堅持迎娶釀悲劇

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

即／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場慘死

台中虎媽是23年前驚世媳婦　女兒疑因「太像婆婆」遭虐死

更多熱門

相關新聞

苗栗恐怖隨機傷人　鍾東錦回應了

苗栗恐怖隨機傷人　鍾東錦回應了

苗栗縣苗栗市今(2)日下午，一名40多歲邱姓男子將刀具綁在手上，隨機刺向2名11歲女童及一名50歲林姓男子，所幸3人意識清醒，目前正在醫院治療。縣長鍾東錦稍早前往探視傷者並致慰問金。由於邱嫌10年前曾在超商刺傷4人，半年前才出獄，鍾東錦表示，邱嫌可能有精神或心理問題，應在監所接受治療，以防再傷人。

即／澄清湖驚見女浮屍！目擊民眾嚇壞報警

即／澄清湖驚見女浮屍！目擊民眾嚇壞報警

陸城管副局長遭爆性侵繼女長達4年 網瘋傳「上頭有人」簡歷急撤下

陸城管副局長遭爆性侵繼女長達4年 網瘋傳「上頭有人」簡歷急撤下

北卡碼頭槍擊！　戶外酒吧3死8傷

北卡碼頭槍擊！　戶外酒吧3死8傷

歐洲機場遭網攻大癱瘓　英國40歲男被逮

歐洲機場遭網攻大癱瘓　英國40歲男被逮

關鍵字：

持刀事件苗栗市學童受傷犯罪急救

讀者迴響

熱門新聞

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

苗栗男「手綁刀」隨機殺人！2女童、1男送醫急救

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面