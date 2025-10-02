2少女淪性奴遭虐5年！　英「性侵集團」7狼重判最高35年

▲ 2名少女長年遭多人性侵。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國羅奇代爾地區（Rochdale）「拐騙集團」7名成員被控將2名未成年少女當成性奴長期性侵，曼徹斯特法院1日分別宣判12年至35年重刑。

根據《法新社》，7名罪犯均為南亞裔男子，自2001年起長達5年間，誘拐並持續性侵至少2名來自弱勢家庭的白人少女。2名受害者都親自出庭作證，經過4個月審理，陪審團6月認定所有被告包括性侵罪等數十項罪名均成立。

受害者被迫在同一天與多名男子發生性行為，地點是骯髒的公寓和腐臭的床墊。法官希利（Jonathan Seely）宣判時指出，「這些女孩被當作性工具到處轉手——遭受虐待、羞辱、貶低，最後被丟棄。」

65歲市場攤販札希德（Mohammed Zahid）判處35年徒刑，在7名被告中刑期最長。他育有3名子女，會從自己的內衣攤位免費提供內衣給2名少女，同時給予金錢、酒精和食物，換取她們定期與他和友人發生關係。

眾多官方報告發現，主要為南亞裔的男子涉嫌在過去數十年間性虐待數千名以白人工人階級為主的女孩，英國政府6月下令公開調查。而警方2015年展開「萊頓行動」（Operation Lytton），調查羅奇代爾地區歷年性剝削案，至今已促使32人被定罪，合計判處逾450年監禁。