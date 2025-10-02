花蓮縣府10/3起發放受災戶5萬救助金　災民可前往「8定點」辦理

▲花蓮縣政府今日針對災後復原工作進度召開說明會。（圖／翻攝自花蓮縣政府官網）

記者葉品辰／花蓮報導

花蓮縣政府今（2）日召開馬太鞍堰塞湖潰壩救災進度說明會，除了說明目前各項災後復原工作進度外，也表示自明（3）日起分別在光復鄉、萬榮鄉與鳳林鎮的8處據點發放現金，每戶慰助金新台幣5萬元，罹難者家屬則可獲得100萬元慰問金。

行研處長陳建村表示，若有發生財產損失，可申請所得稅及營業稅等稅捐減免，房屋稅不限樓層，115年期房屋稅全免，淹水房屋之基地，114年地價稅全免，車輛自災害發生日開始免徵使用牌照稅至修復止，娛樂業者因災害無法營業者，自災害發生日開始免徵娛樂稅至恢復營業止。

▲花蓮縣政府說明慰問金發放事項。（圖／翻攝自花蓮縣政府官網）

社會處長陳加富說明，慰問金部份，罹難者100萬慰問金發放將匯入家屬指定帳戶，每戶災民發放5萬慰助金(1萬慰問金、4萬救助金)，將於10月3日8個定點以現金發放，分別為光復國小第二川堂(大平村)、中山路3段75號(大馬村)、光復鄉立圖書館(大安村)、光豐農會二樓(大華村)、大同活動中心(大同村)、太巴塱東北社區活動中心(東富、北富、西富、南富村)、長橋里活動中心(長橋里)、明利村活動中心(明利村)，4日後則於光豐農會旁邊停車場定點發放，規劃一個月。

農業處長陳淑雯說明，縣府爭取農業部公告本縣光復鄉為全品項救助地區。依據農業部公告，自114年10月1日至10月31日止，受災畜牧農戶可向當地公所提出申請，辦理「農業天然災害現金救助」。縣府提醒農友務必把握期限，避免權益受損。