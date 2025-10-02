防詐從家庭做起！基隆看守所中秋懇親　宣導反詐兼顧親情

▲高牆內中秋傳愛，收容人「枕邊細語」說故事伴親。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為深化收容人家庭支持系統，強化情感連結，並配合政府多項政令宣導，法務部矯正署基隆看守所於中秋節前夕，舉辦「面對面懇親活動」，讓收容人與家屬在佳節前夕溫馨團聚。活動共計43名收容人及77名家屬參與，透過面對面交流傳遞愛與關懷，提升收容人改過自新的決心與勇氣。

活動中，基隆看守所特別安排政風室周主任進行「防詐騙宣導」，向收容人及家屬傳授「一聽二掛三查證」的識詐原則，建立正確防詐觀念。同時，基隆市政府毒品危害防制中心也受邀到場，與家屬互動並提供相關資源轉介及其他協助，強化家庭支持網絡。

此外，基隆看守所精心設計「枕邊細語」親子溫情活動，邀請為人父親的收容人錄製說故事影片，親自為孩子朗讀床邊故事。透過影像與聲音，傳遞父親對子女的思念與關愛，即使隔著高牆，情感依舊不受距離阻隔，讓孩子在溫柔的聲音中感受父親的陪伴。

懇親活動不僅是親情傳遞的橋樑，更是矯正教化、政令宣導與輔導復歸的重要契機。基隆看守所表示，未來將持續結合各界資源，推展多元教誨活動，為收容人打造更完善的復歸支持網絡，協助其順利回歸社會與家庭。