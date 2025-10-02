法務部表揚18位守護英雄　從律師、醫師到志工化身司法最暖力量

▲徐政次與保護司洪信旭司長、林秀敏副司長及犯保協會張斗輝董事長比心留影象徵攜手。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部今（2）日於國立臺灣交響樂團演奏廳舉辦「114年表揚推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體大會」，由政務次長徐錫祥主持，向18位長期投入被害人保護工作的專業人士與團體致敬。典禮在中部學校學生悠揚樂音中展開，傳遞司法溫度與社會陪伴的力量。

今年度獲獎的18位人士橫跨律師、心理師、書記官、醫師、警員、志工與檢察體系，展現跨專業攜手守護被害人的力量。律師林帥孝、吳碧娟長期協助偏遠地區受害者，並投入教育訓練；心理師楊淑珠專業陪伴創傷心靈，陳劭旻則承擔高關懷學生業務，協助降低自傷與自殺風險。

司法體系方面，左婉媛書記官服務逾26年，長期支援犯保分會；新北地檢國民法官專組推動制度化保障被害家屬權益；橋頭地檢修復式司法小組以「雙促進者模式」成功化解多起衝突案件；檢察事務官蔡毓玲則在補償金審核上建立新標準，展現專業與創新。

▲徐政務次長與個人得獎者合影，肯定其長期奉獻與努力。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此外，志工郭楨鴻、徐開國、蔡文芝、徐憶榕服務均超過8年，其中更有人將自身受害經驗轉化為助人能量；醫師劉英國長年守護急診現場，台大雲林分院則建置兒少保護醫療平台，整合跨院資源；警員姚家興、郭有軒、陳淑華、張雅惠積極協助被害人就醫、安置與申請保護令，確實展現柔性司法的力量。

徐錫祥致詞指出，犯罪帶來的傷痛不僅是當下的創傷，更可能長期烙印於心靈。司法除了嚴懲加害者外，更該成為被害人復原的依靠。他形容18位受獎者「就像一盞盞燈火，照亮被害人前行的道路」，並強調：「正因有你們，司法才更有人情味，社會才看見希望。」

法務部表示，這場表揚不僅是18位獲獎者的榮耀，更彰顯社會守護被害人權益的共同信念。未來將持續透過跨部會合作與公私協力，推動「柔性司法」，讓被害人感受支持與力量，勇敢迎向新人生。