　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

法務部表揚18位守護英雄　從律師、醫師到志工化身司法最暖力量

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲徐政次與保護司洪信旭司長、林秀敏副司長及犯保協會張斗輝董事長比心留影象徵攜手。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部今（2）日於國立臺灣交響樂團演奏廳舉辦「114年表揚推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體大會」，由政務次長徐錫祥主持，向18位長期投入被害人保護工作的專業人士與團體致敬。典禮在中部學校學生悠揚樂音中展開，傳遞司法溫度與社會陪伴的力量。

今年度獲獎的18位人士橫跨律師、心理師、書記官、醫師、警員、志工與檢察體系，展現跨專業攜手守護被害人的力量。律師林帥孝、吳碧娟長期協助偏遠地區受害者，並投入教育訓練；心理師楊淑珠專業陪伴創傷心靈，陳劭旻則承擔高關懷學生業務，協助降低自傷與自殺風險。

司法體系方面，左婉媛書記官服務逾26年，長期支援犯保分會；新北地檢國民法官專組推動制度化保障被害家屬權益；橋頭地檢修復式司法小組以「雙促進者模式」成功化解多起衝突案件；檢察事務官蔡毓玲則在補償金審核上建立新標準，展現專業與創新。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲徐政務次長與個人得獎者合影，肯定其長期奉獻與努力。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此外，志工郭楨鴻、徐開國、蔡文芝、徐憶榕服務均超過8年，其中更有人將自身受害經驗轉化為助人能量；醫師劉英國長年守護急診現場，台大雲林分院則建置兒少保護醫療平台，整合跨院資源；警員姚家興、郭有軒、陳淑華、張雅惠積極協助被害人就醫、安置與申請保護令，確實展現柔性司法的力量。

徐錫祥致詞指出，犯罪帶來的傷痛不僅是當下的創傷，更可能長期烙印於心靈。司法除了嚴懲加害者外，更該成為被害人復原的依靠。他形容18位受獎者「就像一盞盞燈火，照亮被害人前行的道路」，並強調：「正因有你們，司法才更有人情味，社會才看見希望。」

法務部表示，這場表揚不僅是18位獲獎者的榮耀，更彰顯社會守護被害人權益的共同信念。未來將持續透過跨部會合作與公私協力，推動「柔性司法」，讓被害人感受支持與力量，勇敢迎向新人生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭
快訊／出獄男追砍多名學童畫面曝！　尖叫四起、地面留血跡
恐怖男10年前砍4人！　出獄半年「同家超商」砍3人
大學生雙載「出校門口才50米」自撞　胸腔穿刺1死1傷
國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6
快訊／才出獄隨機殺3人！2女童、1男送醫急救

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

入獄表現良好！5億高中生案夏男轉服外役監　享回家探親等權利

苗栗男10年前聖誕節砍4人判8年8月　出獄半年「同家超商」砍3人

新竹男持刀衝超商砍人！女左上臂、後背遭刺　遭逮捕上銬畫面曝

暨大男學生雙載「出校門口才50米」自撞電桿　胸腔穿刺1死1傷

今年3月才出獄…苗栗男「手綁刀」隨機殺人！2女童、1男送醫急救

守護國境！海巡秋節國慶岸海聯合掃蕩　北台5縣市同步維安

懸賞10萬！鸚鵡小寶失蹤1個月還沒回家　飼主求神「牠還活著」

三度對孫女的閨蜜猥褻+性侵　色阿公辯「我當時很醉」下場曝

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

入獄表現良好！5億高中生案夏男轉服外役監　享回家探親等權利

苗栗男10年前聖誕節砍4人判8年8月　出獄半年「同家超商」砍3人

新竹男持刀衝超商砍人！女左上臂、後背遭刺　遭逮捕上銬畫面曝

暨大男學生雙載「出校門口才50米」自撞電桿　胸腔穿刺1死1傷

今年3月才出獄…苗栗男「手綁刀」隨機殺人！2女童、1男送醫急救

守護國境！海巡秋節國慶岸海聯合掃蕩　北台5縣市同步維安

懸賞10萬！鸚鵡小寶失蹤1個月還沒回家　飼主求神「牠還活著」

三度對孫女的閨蜜猥褻+性侵　色阿公辯「我當時很醉」下場曝

72歲趙雅芝走紅毯　美到被封「逆齡天花板」！

從美麗島民調看「台灣政局發展可能變局」

挺黃國昌　柯文哲：司法不處理弊案只追殺揭弊者「台灣會完蛋」

Sora 2「一句話生成影片」全網瘋用　完整指令步驟、使用資格公開

賈靜雯神還原「35年前合照王耀慶」！　合拍陸劇：我們終於又合作

快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭

黃豪平見北捷飛踢事件有感　自爆學生時期挨告：正義永遠需要代價

金喜善連假前痛失家人！母親驟逝享壽86歲　女兒、老公守身旁

《傳說對決》攜手星展推聯名信用卡　課金、外送每月最高1000回饋

300元換500消費券！旗津商圈攻中秋商機　百店齊推「吃通海」

【泥沙停在佛祖腳邊】149年保安寺遭埋！千里眼「死守廟門」金身犧牲

社會熱門新聞

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

即／北捷踹飛白髮婦！警電話找人失敗...將發通知書

苗栗男「手綁刀」隨機殺人！2女童、1男送醫急救

女子公園賣餅乾遭性侵　還被拍照傳給男友

快訊／北市內湖公寓雙屍命案！　40歲母、10歲女童明顯死亡

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

虎媽未婚同居、打婆婆黑底曝　軟弱夫堅持迎娶釀悲劇

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

即／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場慘死

台中虎媽是23年前驚世媳婦　女兒疑因「太像婆婆」遭虐死

21歲女被虐死不敢逃原因曝　曾逃跑遭毒打

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面