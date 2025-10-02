2025台灣國際衝浪公開賽11/4熱血登場　國際賽事報名啟動

▲「2025台灣國際衝浪公開賽」11月4日開衝。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

全台唯一獲世界衝浪聯盟（WSL）認可的指標性賽事「2025台灣國際衝浪公開賽」，將於11月4日至11日在台東金樽盛大登場。今年賽事規模再升級，首度提升為QS6,000級別，成為全球最高巡迴積分賽之一，預計吸引超過200名來自世界各地的頂尖衝浪好手齊聚東海岸，爭奪最高榮耀。國際男女子短板QS6,000積分巡迴賽已經開放報名至10月7日止，而國內男女子職業短板暨外卡資格賽及青少年短板賽則將於10月7日同步啟動報名。

台東縣政府表示，除了熱血激昂的衝浪賽事，今年活動內容同樣精采多元。11月8日、9日週末將推出「放浪遊樂趴」，其中最受矚目的「熱浪女團–舞蹈啦啦隊大賽」將由經網路海選脫穎而出的10支隊伍，在現場角逐冠軍寶座及新台幣14萬元獎金，為衝浪選手們加油打氣，帶來最火熱的應援氛圍。

11月9日更有廣受期待的「潮舞台」音樂派對，由賽事活動大使鼓鼓（呂思緯）領銜演出，融合音樂、衝浪與東海岸的悠閒氛圍，現場還結合燒烤美食，營造最Chill的海邊盛會。今年縣府也特別將15米戶外巨型滑水道搬進金樽，推出「沙板跑趴」、陸上型「衝浪滑板」與「衝浪平衡體驗」，讓大小朋友都能共享衝浪的速度與快感；同時還有在地風味的BBQ燒烤市集，打造全民同樂的嘉年華。

縣府進一步指出，台東擁有176公里絕美海岸線，孕育出豐富多樣的水域活動。透過本屆賽事，將衝浪運動與音樂舞台、舞蹈啦啦隊以及特色市集巧妙結合，不僅展現專業運動競技的精神，更彰顯台東文化的多元風貌，期盼吸引更多國內外遊客造訪，共同感受東海岸的熱情與魅力。

台東縣政府誠摯邀請所有熱愛海洋、勇於挑戰的朋友，於11月4日至11日齊聚金樽，參與這場國際級的衝浪盛事。更多相關資訊，敬請關注官方網站與粉絲專頁。