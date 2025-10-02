　
直擊北捷嬤「改坐一般座」乖了？苦主曝真相搖頭：還是有來要

▲▼台北捷運年輕人與老婦衝突，北市捷運警察要辦了。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

▲日前台北捷運年輕人與老婦發生衝突。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北捷運讓座事件主角曾女，近日再度在網路上引發關注。有網友在社群平台「Threads」分享最新目擊畫面，透露曾女1日選擇坐在捷運車廂的淺藍色一般座椅，不敢再去要博愛座。但也有人指出，其實曾女剛上車時，仍堅持先討優先席，是被勸退才坐一般座位。

畫面顯示，曾女頭靠著透明隔板休息，身旁欄杆則掛著她的雨傘和多個袋子。不少網友看完留言，「所以淺藍色她也可以，幹嘛堅持要深藍色位置」、「她今天甘願坐淺藍色椅子喔，看來那一腳有用」、「今天很乖，有椅子就坐」、「她東西也太多了吧」、「怕了吧…專門欺負人的」、「她是去警局一日遊哦」。

但就有人留言曝光另一個真相，「她其實一開始有要堅持我坐的優先席，是我隔壁阿姨叫她去其他地方坐，她才去坐這個位置的。她士林站上車。」這讓不少網友直嘆，「原來還是偏執優先席」、「被踹了還執著優先席？」

回顧事件，9月29日下午，曾女因要求優先席讓座與年輕乘客發生激烈衝突。當時她手持多包物品與雨傘，不顧其他空位，堅持要坐優先席，還以袋子揮打對方。年輕人忍耐多次後，憤而將她踹到對面座位，現場畫面被拍下後在網路瘋傳，掀起各界熱議。

警方隨後展開調查，並於10月1日上午在台北市大同區一間超商發現曾女行蹤。員警當場認出她是捷運衝突當事人，且身負多起竊盜通緝，立即將她逮捕。據了解，曾女因多次竊盜被判拘役55日，已服刑40日，剩餘15日刑期當天以新台幣1萬5000元罰金折抵，加上犯罪所得472元，隨即獲釋並走出士林地檢署，恢復自由身。

10/01 全台詐欺最新數據

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時
日本返台一刷護照「海關秒現身」　行李都檢查！他驚：開始嚴查了
0分！AirPods Pro 3被判「完全無法維修」
女子公園遭性侵！還被拍照傳給男友
恐怖喪屍開賓士連撞28車！　爆胎停路邊
獨／直擊光復救災超人「手在抖」！原因藏洋蔥

座椅北捷捷運博愛座優先座Threads

