生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星宇航空復飛台北-馬尼拉航線　12月16日起每天一班

▲▼星宇航空台北-馬尼拉航線將於12月16日恢復飛航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空台北-馬尼拉航線將於12月16日恢復飛航。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空今天宣布，台北-馬尼拉航線將於12月16日恢復飛航，即日起開賣，未來將以A321neo客機飛航，提供台北-馬尼拉每日一班早去午回服務。

星宇航空表示，台灣及菲律賓雙方往來密切，在台灣工作的菲律賓人口已超過16萬人，菲律賓也將台灣列為前20大重要貿易夥伴，對台灣而言，菲律賓也是南向政策的重要市場。目前台菲相互給予14天的免簽待遇，許多台商長期在菲律賓當地設立製造基地，將其視為佈局東協市場的核心據點。

星宇航空執行長翟健華表示，馬尼拉航線的重啟，不僅能滿足商務與旅遊需求，也是星宇航空強化東南亞市場佈局的關鍵一步。隨著馬尼拉與宿霧、克拉克三地相互支援，旅客將享有不同點進出的靈活選擇，大幅提升轉機與行程規劃彈性，未來將持續擴大航網優勢，推動台菲雙邊在經貿、文化與觀光上的交流。

星宇航空指出，馬尼拉是菲律賓的首都，也是東南亞地區的重要樞紐城市，憑藉其地理優勢，在區域航網中扮演舉足輕重的角色，不僅是台灣與東南亞之間的重要轉機點，更是企業往來與商務交流的核心據點。

另外，長榮航空10月21日起開航桃園-釜山航線，提供每日一班。長榮航空指出，桃園-釜山航線以空中巴士A321-200機型飛航，配置8個商務艙、176個經濟艙，飛行時間僅需2小時25分，屆時搭配松山-首爾金浦以及桃園、高雄飛往首爾仁川航班，每周飛往韓國將達32班。

星宇航空復飛台北-馬尼拉航線　12月16日起每天一班

