3大國籍航空蟬聯「APEX五星航空獎」　長榮獲最佳座椅舒適度

▲華航獲五星航空獎殊榮。（圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

全球知名的航空乘客體驗協會（APEX, Airline Passenger Experience Association）於美國加州長灘舉行頒獎典禮，公布最新年度評選結果，台灣三大航空公司包括中華航空、長榮航空、星宇航空皆獲得「全球五星航空」（Five Star Global Airline）殊榮，台灣航空服務品質再登上國際舞台。

華航今年再度榮獲五星航空獎，締造連續十屆里程碑。華航今表示，APEX評比依據全球逾600家航空公司、超過百萬趟經認證航班旅客真實回饋，華航包括機上Wi-Fi全面開放、客艙影音娛樂升級及精緻餐飲等持續創新，憑藉整體最佳體驗脫穎而出，凸顯數十年如一日待客的真誠與投入。

華航表示，2025年華航更囊括《PAX International》「亞洲最佳商務艙旅行包」與「亞洲最佳豪華經濟艙旅行包」等多項國際大獎，諸多榮譽奠定業界領導地位。

▲長榮航空獲五星航空獎。（圖／長榮提供）

長榮航空則在本屆APEX頒獎中除蟬聯五星航空外，更奪得「最佳座椅舒適度」獎項。長榮表示，自2018年以來已第8度獲評五星航空，除持續以飛安與服務為核心，近期跨界與法日潮流品牌Maison Kitsuné合作推出過夜包、睡衣與拖鞋，並為長程航線旅客量身打造全新菜單，展現貼心服務。

長榮航空也指出，長榮同時連續十年獲SKYTRAX五星評等，並被AirlineRatings.com評為2025年「全球最安全航空公司」第7名。

▲星宇航空今年再奪全球五星航空獎。（圖／星宇提供）

星宇航空則憑藉精品級服務再度脫穎而出，自去年首次獲得「APEX五星主要航空」後，今年再奪「全球五星航空」。

星宇執行長翟健華則表示，能躋身全球前7%頂尖航空公司行列，深感榮幸，也將持續拓展航網與機隊，同時維持五星品質，為全球旅客帶來舒適且安心的飛行體驗。

APEX五星航空評鑑為全球唯一完全依據旅客評價進行的航空獎項，今年共有40家航空公司入選。華航、長榮與星宇同時獲獎，不僅展現台灣航空業在國際舞台的競爭力，也象徵服務與飛安水準已獲全球高度肯定。