深夜性侵15歲繼子！　她被逮噁辯「讓我想起老公」

▲艾莉克西絲性侵15歲繼子，被丈夫法蘭克撞見。（圖／翻攝臉書Alexis Von Yates）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州發生駭人事件，35歲護理師艾莉克西絲（Alexis Von Yates）竟在家中性侵15歲繼子，遭判2年有期徒刑。隨著她與丈夫分居的消息傳出，更多案情細節也被媒體揭露。

《紐約郵報》報導，艾莉克西絲與丈夫法蘭克（Frank Yates）於2017年結婚，除了男方從前一段婚姻中帶來的大兒子之外，兩人又生了2個年幼孩子，一家五口住在一起。

案發前一周開始，艾莉克西絲經常開玩笑說自己會看「繼母色情片」，並且頻頻抱怨性慾高漲。2024年7月某一天晚上，另外2個年幼孩子在房間熟睡時，她趁機對15歲繼子下手，親吻其頸部並進行性侵，卻被丈夫撞見。

'DESPICABLE ACTIONS': A Florida woman lost her nursing license and will spend two years in prison after being caught having sex with her 15-year-old stepson. pic.twitter.com/Ocu3mO5R8X — Fox News (@FoxNews) September 17, 2025

艾莉克西絲一開始辯稱是繼子主動示好，但事後向警方坦承犯案動機，她說繼子讓自己聯想到丈夫，甚至詳述兩人生殖器官的相似之處。犯行曝光後，她已經被醫院開除。

少年隨即被送往祖父母家暫住，他事後自述案發時還是處男，否認主動向繼母示好。直到同年10月，法蘭克才匿名報警，距離案發已過3個月。

根據《每日郵報》最新取得的還押候審報告，艾莉克西絲已與丈夫分居。她今年9月出庭受審時，為了避免性侵重罪指控，接受認罪協商，改以「對12至16歲兒童進行猥褻行為」罪名起訴，最終被判2年刑期，此外還需登記在性犯罪者名冊10年，並完成200小時社區服務。

受害少年的生母在法庭上痛斥，「我很憤怒也很受傷，有時甚至感到噁心。但我和兒子都會堅強面對。」

