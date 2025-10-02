「你也該me too了」　婦產科名醫涉性侵…1通電話救了她

▲呂姓醫師涉嫌在樓中樓住處性侵女性友人被檢察官提起公訴。（示意圖／StockSnap）

記者劉昌松／台北報導

1名呂姓婦產科醫師3年前約女性朋友到家裡看電影，卻涉嫌違反女方意願，不顧女方閃躲時摔傷，強行猥褻、性侵，剛好此時手機響起，呂男擔心有病患急症才罷手，被害人隱忍多時，直到日前才私訊呂男「你也該me too一下了」，呂男回復表達歉意。台北地檢署2日依強制性交罪起訴呂男。

被害人指控，她在2022年間，受邀到呂男居住的樓中樓套房，2人先吃了些外送食物，接著在上層一起看電影時，呂男不斷對她毛手毛腳，被她推開明確表明拒絕後，呂男仍對她指侵得逞，她只能藉口要上廁所，往下層奔逃，過程中她不慎絆倒、滾落樓梯。

被害人摔到屁股痛得站不起來，呂男跟著下來察看，但扶起被害人之後，又把她帶入下層的隔間內，強行脫衣準備再次性侵，此時呂男電話鈴聲響起，呂男因職業因素不得不中止行動，並叫了1台UBER把被害人送走，被害人驚恐之餘，把遭遇告訴幾個好友尋求慰藉，同時斷絕與呂男的聯繫。

2023年間，台灣各行業興起me too風潮，不少男女公開過去遭侵犯的經歷，政治、娛樂、藝文界多人因此吃上官司，被害人受到鼓舞，找到呂男的IG，並私訊「你也該me too一下了」，呂男回復對不起。

呂男挨告後否認犯罪，但因呂男證實被害人在家中跌倒經過，加上友人回憶當時被害人訴苦經過，彼此大致吻合，檢察官認為呂男涉嫌強制猥褻、強制性交等罪，依法提起公訴。