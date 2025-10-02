　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女清潔工性侵客戶！皮帶綑手布塞嘴逞慾　還拍「女女系列」上網賣

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）
▲張姓到府女清潔工性侵女子，還拍片上傳到成人網站販賣。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名張姓女子從事到府打掃工作，認識女子美美(化名)後兩人偶爾會聯絡，一次聚餐後，張女因認為美美對她有所隱瞞，竟在美美的租屋處將美美綑綁、強脫衣物後對她性侵得逞。全案經台北地院審理，法官依張女犯強制性交罪，處3年6月徒刑。全案上訴後，台灣高等法院認為，張女還將侵犯過程拍成4部影片，上傳到SWAG平台販售，認原審量刑過輕，依強制性交罪加重改判有期徒刑4年。全案還可上訴。

判決指出，張女於2018年因從事到府打掃，認識女子美美及她的黃姓友人，張女和美美互換聯絡方式後，兩人偶爾聯絡。2019年2月28日1時許，美美邀張女前往大安區某速食店見面，美美在閒聊中無意間提起，曾經欺騙張女自己跟黃姓友人其實是兄妹。

沒想到張女聽了相當生氣，兩人一同回到美美租屋處後，張女不顧美美抗拒，將美美雙手高舉以皮帶綑綁，並拿布塞進美美的嘴巴，強脫衣物並對她指侵得逞。事後美美將張女告上法院。

全案審理時，張女坦承犯行，法官審酌張女和美美原來是朋友關係，張女卻利用美美對她的信任，以強暴方式逞慾，且至今沒有取得美美的原諒，審酌張女無前科、經濟來源為打工、須扶養母親等情，依犯強制性交罪，處3年6月徒刑。

檢方上訴指出，張女侵犯美美時，還拿手機拍下過程，並製成「女女　今晚我在上面」、「女女　舔女生腳趾好性奮」、「女女　玩弄友人可愛的乳頭」、「女女　友人的○○真可愛」等4部影片，並將影片上傳SWAG平台，以平台鑽石點數110顆到240顆不等販賣(折合台幣約7元到16元)，以此散播犯罪影像。

二審法官認為，張女性侵手段殘暴，又犯散布、販賣猥褻影像罪，且張女至今未和美美達成調解，認原審對於張女量刑過輕，撤銷原判決，依犯強制性交罪，加重判處有期徒刑4年。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
來台旅遊14天！卻衝去救災　他感動炸：不喊累不休息
快訊／大谷翔平、山本由伸怒吼　道奇勝紅人挺進分區系列賽
快訊／《如懿傳》女星官宣結婚！
夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲
YouBike大當機！　交通局開罰10萬元
女遭綑綁性侵！被拍「女女系列」上網賣　惡女下場慘了
國民黨爆洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？
凌晨1點街頭等買早餐！　他手表「停在7點」警揭心酸原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

快訊／北市大樓外牆磚牆掉落...1人頭被砸中撕裂傷　畫面曝光

彰化地方媽媽遭投資詐騙　面交60萬誘出車手...車內飄K味涉毒駕

佛祖街夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲

店員竄改消費紀錄A走257元　代價被判刑3個月

女清潔工性侵客戶！皮帶綑手布塞嘴逞慾　還拍「女女系列」上網賣

籃球場戰到災區！新北國王總教練率隊挺進光復　林書緯彎腰清淤

為3萬5奪2命！刀+鎚狂殺2前同事穿心破肺亡　他全身血秒自首

「你也該me too了」　婦產科名醫涉性侵…1通電話救了她

新武呂溪土石崩塌「沒變堰塞湖」暫無安全疑慮　林保署監測中

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

快訊／北市大樓外牆磚牆掉落...1人頭被砸中撕裂傷　畫面曝光

彰化地方媽媽遭投資詐騙　面交60萬誘出車手...車內飄K味涉毒駕

佛祖街夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲

店員竄改消費紀錄A走257元　代價被判刑3個月

女清潔工性侵客戶！皮帶綑手布塞嘴逞慾　還拍「女女系列」上網賣

籃球場戰到災區！新北國王總教練率隊挺進光復　林書緯彎腰清淤

為3萬5奪2命！刀+鎚狂殺2前同事穿心破肺亡　他全身血秒自首

「你也該me too了」　婦產科名醫涉性侵…1通電話救了她

新武呂溪土石崩塌「沒變堰塞湖」暫無安全疑慮　林保署監測中

普發1萬有望10/17三讀？　民進黨團：可根據過去慣例推斷

黃豪平入圍金鐘喊「贖罪」原因曝！　紅毯想低調當背景板

直擊北捷嬤「改坐一般座」乖了？苦主曝真相搖頭：還是有來要

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

山本由伸113球飆9K！滿壘脫困怒吼帥翻　球迷：賽揚獎水準

文化幣加碼年底前「半價看電影」　秋冬國片片單一次看　

黃國昌「105號碼頭案」同日180度轉彎　綠：可以科學理性務實解釋？

不另訂花蓮洪災重建條例　行政院擬修正丹娜絲特別條例追加200億

蜜雪冰城要賣啤酒了！　40元就能喝到現打精釀

上海網球大師賽短裙姐嗨過頭驚動安保人員　三人「八字形」橫抬出場

【竊盜通緝犯】逼讓坐白髮婦交保1.5萬恢復自由！

社會熱門新聞

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

即／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場慘死

台中虎媽是23年前驚世媳婦　女兒疑因「太像婆婆」遭虐死

21歲女被虐死不敢逃原因曝　曾逃跑遭毒打

快訊／屏東農藥行今早大火！　不時產生爆炸

「高職女在家遭姦殺」奇案　兇手竟僅14歲

早餐店驚見「兇狠比丘尼」被拒捐款翻臉

細肩爆乳美魔女撞女騎士　酒駕又沒照慘了

澳小鮮肉險遭台女友毒死3次　醫揭生死一線

獨／富二代設「愛情陷阱」　分手再靠性愛片恐嚇

凌晨1點街頭等買早餐　他手表「停格在7點」

更多熱門

相關新聞

在住處性侵女性友人　婦產科名醫被起訴

在住處性侵女性友人　婦產科名醫被起訴

1名呂姓婦產科醫師3年前約女性朋友到家裡看電影，卻涉嫌違反女方意願，不顧女方閃躲時摔傷，強行猥褻、性侵，剛好此時手機響起，呂男擔心有病患急症才罷手，被害人隱忍多時，直到日前才私訊呂男「你也該me too一下了」，呂男回復表達歉意。台北地檢署2日依強制性交罪起訴呂男。

女子公園賣餅乾遭性侵　還被拍照傳給男友

女子公園賣餅乾遭性侵　還被拍照傳給男友

北捷白髮阿嬤涉4竊盜　偷螃蟹夾稱「研究科學」

北捷白髮阿嬤涉4竊盜　偷螃蟹夾稱「研究科學」

男大生撿屍女同學害懷孕　竟怪她「沒吃事後藥」

男大生撿屍女同學害懷孕　竟怪她「沒吃事後藥」

越南妹「掐鳥」阻止恩客硬上　傳訊妹妹「快救我」後墜樓

越南妹「掐鳥」阻止恩客硬上　傳訊妹妹「快救我」後墜樓

關鍵字：

性侵台北法院判決影片

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面