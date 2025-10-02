女清潔工性侵客戶！皮帶綑手布塞嘴逞慾　還拍「女女系列」上網賣



▲張姓到府女清潔工性侵女子，還拍片上傳到成人網站販賣。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名張姓女子從事到府打掃工作，認識女子美美(化名)後兩人偶爾會聯絡，一次聚餐後，張女因認為美美對她有所隱瞞，竟在美美的租屋處將美美綑綁、強脫衣物後對她性侵得逞。全案經台北地院審理，法官依張女犯強制性交罪，處3年6月徒刑。全案上訴後，台灣高等法院認為，張女還將侵犯過程拍成4部影片，上傳到SWAG平台販售，認原審量刑過輕，依強制性交罪加重改判有期徒刑4年。全案還可上訴。

判決指出，張女於2018年因從事到府打掃，認識女子美美及她的黃姓友人，張女和美美互換聯絡方式後，兩人偶爾聯絡。2019年2月28日1時許，美美邀張女前往大安區某速食店見面，美美在閒聊中無意間提起，曾經欺騙張女自己跟黃姓友人其實是兄妹。

沒想到張女聽了相當生氣，兩人一同回到美美租屋處後，張女不顧美美抗拒，將美美雙手高舉以皮帶綑綁，並拿布塞進美美的嘴巴，強脫衣物並對她指侵得逞。事後美美將張女告上法院。

全案審理時，張女坦承犯行，法官審酌張女和美美原來是朋友關係，張女卻利用美美對她的信任，以強暴方式逞慾，且至今沒有取得美美的原諒，審酌張女無前科、經濟來源為打工、須扶養母親等情，依犯強制性交罪，處3年6月徒刑。

檢方上訴指出，張女侵犯美美時，還拿手機拍下過程，並製成「女女 今晚我在上面」、「女女 舔女生腳趾好性奮」、「女女 玩弄友人可愛的乳頭」、「女女 友人的○○真可愛」等4部影片，並將影片上傳SWAG平台，以平台鑽石點數110顆到240顆不等販賣(折合台幣約7元到16元)，以此散播犯罪影像。

二審法官認為，張女性侵手段殘暴，又犯散布、販賣猥褻影像罪，且張女至今未和美美達成調解，認原審對於張女量刑過輕，撤銷原判決，依犯強制性交罪，加重判處有期徒刑4年。可上訴。