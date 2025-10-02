　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不另訂花蓮洪災重建條例　行政院擬修正丹娜絲特別條例追加200億

▲▼強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情，今（25）日光復雨勢停緩太陽露臉，居民把握空檔開始整理家園。（圖／記者李毓康攝）

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，沖毀光復鄉市區造成極大災情，居民持續整理家園。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，沖毀光復鄉造成嚴重災情，目前已18人死亡、還有6人失蹤，現場復原工作仍持續進行中。針對重建所需的經費，行政院長卓榮泰今（2日）說，「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」已經公告花蓮全區劃定為災區，行政院會以200億為基礎，提出災後重建特別條例的修正以及預算追加，補足各項重建計劃所需經費，不會排擠到原來災後的協助工作，「這是最快、最有效率、最直接的方式」。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，院長卓榮泰表示，「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」已經公告花蓮全區劃定為災區，同時特別條例所指稱的丹娜絲颱風及728豪雨後所造成的各種狀況，堰塞湖的形成也是在丹娜絲颱風之後所造成的，9月23日堰塞湖溢流事件也是在這次豪大雨之後，「無論形成原因或造成事件的時間，用丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例來適用，是沒有任何疑義」。

卓榮泰強調，行政院會用最快速度，彙整所有受損重建補助相關經費計算，預計在最快時間內以200億元為基礎，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」的修正以及特別預算追加，同時會補足各項重建計劃所需經費，不會因此排擠到原來丹娜絲災區協助工作上的排擠效應，也是最快、最有效率、最直接的方式。

卓榮泰提到，希望特別預算的修正及特別條例的追加，朝野各黨團能迅速支持，各項補助工作可以迅速全面展開。

最後，卓榮泰重申，丹娜絲颱風後，造成馬太鞍溪堰塞湖大量溢流，導致光復鄉嚴重災損，過去幾天以來，許多國人主動捲起袖子，熱心投入災區的各項工作，不論是各級政府人員還有國軍弟兄以及民團、大量志工協助當地居民清理家園，感人一幕不但在國內，也在國外引起相當大關注。

卓榮泰說，國內的民間力量確實可貴，一定要珍惜善用並且要合理規劃，讓這股力量可以凝聚下來共同守護家園，展現台灣堅韌不拔的毅力，發揮團結與合作精神。

▲▼強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情。（圖／記者李毓康攝） 

10/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時
日本返台一刷護照「海關秒現身」　行李都檢查！他驚：開始嚴查了
0分！AirPods Pro 3被判「完全無法維修」
女子公園遭性侵！還被拍照傳給男友
恐怖喪屍開賓士連撞28車！　爆胎停路邊
獨／直擊光復救災超人「手在抖」！原因藏洋蔥

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

馬太鞍溪堰塞湖風險評估　直升機投放3枚衛星浮標

馬太鞍溪堰塞湖風險評估　直升機投放3枚衛星浮標

林保署2日針對花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖進行緊急勘查作業，空勤總隊第一大隊第三隊出動直升機支援林業及自然保育署，藉此評估後續減災工程可行性。空勤單位表示，此次行動重點包括投放三枚衛星浮標，以掌握水域狀態；並使用探深球進行湖泊深度測量，用以評估堰塞湖的水位與安全風險。

堰塞湖溢流釀災　行政院公布慰助方案25項、投入至少25億

堰塞湖溢流釀災　行政院公布慰助方案25項、投入至少25億

鍾沛君便當說惹議！反嗆中央荒腔走板　綠黨團：為失言轉移焦點

鍾沛君便當說惹議！反嗆中央荒腔走板　綠黨團：為失言轉移焦點

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

不只鏟子超人！志工妹「便當超人」一戶戶送

不只鏟子超人！志工妹「便當超人」一戶戶送

關鍵字：

颱風卓榮泰樺加沙花蓮堰塞湖

讀者迴響

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

