不另訂花蓮洪災重建條例　行政院擬修正丹娜絲特別條例追加200億

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，沖毀光復鄉市區造成極大災情，居民持續整理家園。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，沖毀光復鄉造成嚴重災情，目前已18人死亡、還有6人失蹤，現場復原工作仍持續進行中。針對重建所需的經費，行政院長卓榮泰今（2日）說，「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」已經公告花蓮全區劃定為災區，行政院會以200億為基礎，提出災後重建特別條例的修正以及預算追加，補足各項重建計劃所需經費，不會排擠到原來災後的協助工作，「這是最快、最有效率、最直接的方式」。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，院長卓榮泰表示，「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」已經公告花蓮全區劃定為災區，同時特別條例所指稱的丹娜絲颱風及728豪雨後所造成的各種狀況，堰塞湖的形成也是在丹娜絲颱風之後所造成的，9月23日堰塞湖溢流事件也是在這次豪大雨之後，「無論形成原因或造成事件的時間，用丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例來適用，是沒有任何疑義」。

卓榮泰強調，行政院會用最快速度，彙整所有受損重建補助相關經費計算，預計在最快時間內以200億元為基礎，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」的修正以及特別預算追加，同時會補足各項重建計劃所需經費，不會因此排擠到原來丹娜絲災區協助工作上的排擠效應，也是最快、最有效率、最直接的方式。

卓榮泰提到，希望特別預算的修正及特別條例的追加，朝野各黨團能迅速支持，各項補助工作可以迅速全面展開。

最後，卓榮泰重申，丹娜絲颱風後，造成馬太鞍溪堰塞湖大量溢流，導致光復鄉嚴重災損，過去幾天以來，許多國人主動捲起袖子，熱心投入災區的各項工作，不論是各級政府人員還有國軍弟兄以及民團、大量志工協助當地居民清理家園，感人一幕不但在國內，也在國外引起相當大關注。

卓榮泰說，國內的民間力量確實可貴，一定要珍惜善用並且要合理規劃，讓這股力量可以凝聚下來共同守護家園，展現台灣堅韌不拔的毅力，發揮團結與合作精神。