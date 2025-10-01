讀沒興趣的書9年！他畢業5年「存到800萬」　曝累積資產祕訣

▲知美Jimmy分享自己存錢的方法。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我畢業三年存下500萬、畢業五年存下800萬。」創作者知美Jimmy在臉書上分享，他大四時利用時間，將研究所學分修完三分之一，並且為了賺錢，把握時間打工，之後他畢業了，除了領基本月薪，也經營自媒體、打造多元的收入來源，如今，他的月收入已經來到9萬3500元，「如果你想要長期累積自己的資產，那就是做好四個字『開源+節流』」。

知美Jimmy在臉書粉專上分享，他7年前23歲，讀電機工程研究所的他，學會的第一件事情就是賺錢。回想起大四那時，因為他是原學校直升，所以「早就利用大四的時間，先把研究所的學分修完了三分之一」，比其他同學多了一些時間可以運用。

知美Jimmy透露，他第一個學期為了賺錢，每個星期一到五的7點至10點，他都會去包水餃、煮酸辣湯和玉米湯，10點20分才去上第一堂課，「每個月的薪資大概是8千塊」，然後加上學校每月提供的6000元獎學金、實驗室提供的研究費6000元，這2萬元已經可以過上舒服的日子。

知美Jimmy說，他畢業後也馬上意識到，自己或許可以打造多元的收入來源，「出社會後的第一份『薪水』是6萬元，除了基本月薪，公司還會有『簽約獎金』+『年終』+『分紅』，加上開始經營自媒體『FB』+『YT』，等到訂閱人數慢慢開始增加上去，還有一點點的『業配』收入，再加上開始學習投資理財『定存利息』+『ETF長期複利』，現在光是看到這裡，你就會驚訝地發現，原來自己可以有9種不同的收入來源」。

知美Jimmy表示，如果想要長期累積自己的資產，就要做個四個字「開源+節流」，開源，就是不斷打造多元收入，節流，就是了解「實用＞炫耀」。他現在已經是29歲的竹科工程師，月收入9萬3500元，但每個月還是很省，套房租金5500元、一天伙食費300元、孝親費1萬元，剩下的錢則投入ETF錢滾錢。

知美Jimmy表示，他能理解大家看到「我畢業三年存下500萬、畢業五年存下800萬」為何會排斥和不理解，但大家沒看到的是，「一個竹科工程師為了當上竹科工程師，從高中、大學、研究所拚命讀書讀了9年，儘管這些專業知識自己一點興趣都沒有，還是努力學到100分每天讀書到半夜」；大家沒看到的是，竹科工程師已經每天加班，但下班後還是願意為了增加收入來經營自媒體。

知美Jimmy坦言，他知道自己很幸運，選對了科系、產業，但只要願意嘗試、努力，都有機會創造新的收入來源，即便他跟大家一樣，還沒辦法買車、買房，但他不會抱怨社會不給機會，「我只能選擇繼續熬夜加班+斜槓兼職，拚命賺錢+努力存錢，給自己的未來一個成功的機會」。

