台師大、北大師生當「鏟子超人」　校方提供4類補助

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，吸引「鏟子超人」自主前往救災。繼政大由學校提供「鏟子超人」保險與交通補助之後，包括台師大、台北大學也接力加入，台師大啟動「暖陽行動補助計畫」，提供學生交通、生活與設備補助，北大則宣布，提供師生交通費、膳食費、住宿費及購置必要物資的相關雜支（如鏟子、雨鞋、毛巾、防護裝備等）補助。

花蓮光復鄉災情慘重，吸引許多「鏟子超人」前往協助救災。政大前天率先在臉書宣布，為了讓學生們能安心前往災區投入志工服務，將由學校提供保險與交通補助，學生可在出發日期前3天，前往新生書院辦公室統籌保險，事後再到新生書院辦公室核銷台北至花蓮的來回車票，但申請期限至10月31日。

繼政大之後，台師大也宣布啟動「暖陽行動補助計畫」，鼓勵學生透過社會實踐協助花蓮重建，學生可組織志工隊伍或個人前往花蓮，投入光復地區的協助工作，並提供交通、生活與設備相關補助，例如交通補助以「台北－花蓮」自強號來回費用補助為基準，生活補助400元，設備補助則要檢附購買證明與師大統一編號03735202。

此外，台北大學也宣布「北大鏟子超人 × 花蓮服務志工隊」行動，補助師生投入花蓮重建，號召全校師生以實際行動，協助災後重建。學校則將提供完善補助措施，鼓勵更多同學投身災區，為花蓮災後重建盡一份心力。

台北大學表示，凡是有意願參與災後志工服務的師生，不論透過社團號召或結伴組隊，均可洽詢學務處課外活動組提出補助申請。補助項目涵蓋前往災區志工服務期間的交通費、膳食費、住宿費，以及購置必要物資的相關雜支（如鏟子、雨鞋、毛巾、防護裝備等），全力協助有意義的行動與付出。