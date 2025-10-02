　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台師大、北大師生當「鏟子超人」　校方提供4類補助

▲▼台北大學也挺師生當「鏟子超人」，提供交通費、膳食費、住宿費與設備補助。（圖／台北大學提供）

▲台北大學也挺師生當「鏟子超人」，提供交通費、膳食費、住宿費與設備補助。（圖／台北大學提供）

記者許敏溶／台北報導

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，吸引「鏟子超人」自主前往救災。繼政大由學校提供「鏟子超人」保險與交通補助之後，包括台師大、台北大學也接力加入，台師大啟動「暖陽行動補助計畫」，提供學生交通、生活與設備補助，北大則宣布，提供師生交通費、膳食費、住宿費及購置必要物資的相關雜支（如鏟子、雨鞋、毛巾、防護裝備等）補助。

花蓮光復鄉災情慘重，吸引許多「鏟子超人」前往協助救災。政大前天率先在臉書宣布，為了讓學生們能安心前往災區投入志工服務，將由學校提供保險與交通補助，學生可在出發日期前3天，前往新生書院辦公室統籌保險，事後再到新生書院辦公室核銷台北至花蓮的來回車票，但申請期限至10月31日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台師大挺師生當「鏟子超人」，提供交通生活與設備補助。（圖／台師大提供）

▲台師大挺師生當「鏟子超人」，提供交通生活與設備補助。（圖／台師大提供）

繼政大之後，台師大也宣布啟動「暖陽行動補助計畫」，鼓勵學生透過社會實踐協助花蓮重建，學生可組織志工隊伍或個人前往花蓮，投入光復地區的協助工作，並提供交通、生活與設備相關補助，例如交通補助以「台北－花蓮」自強號來回費用補助為基準，生活補助400元，設備補助則要檢附購買證明與師大統一編號03735202。

此外，台北大學也宣布「北大鏟子超人 × 花蓮服務志工隊」行動，補助師生投入花蓮重建，號召全校師生以實際行動，協助災後重建。學校則將提供完善補助措施，鼓勵更多同學投身災區，為花蓮災後重建盡一份心力。

台北大學表示，凡是有意願參與災後志工服務的師生，不論透過社團號召或結伴組隊，均可洽詢學務處課外活動組提出補助申請。補助項目涵蓋前往災區志工服務期間的交通費、膳食費、住宿費，以及購置必要物資的相關雜支（如鏟子、雨鞋、毛巾、防護裝備等），全力協助有意義的行動與付出。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鏟子超人「恐把病菌帶出花蓮」？　莊人祥給答案
快訊／記憶體大廠美光刷新高！　台鏈4檔攻漲停
蛋洗民進黨部！　民眾黨2支持者遭起訴
快訊／遭爆被黃國昌跟蹤！　柯文哲現身笑回應
嘎琳球場痛哭！　畫面曝光
沒走斑馬線！　台中女被撞飛慘死
大谷翔平、八村壘夢幻合影！　最萌身高差曝
被爆跟監偷拍柯文哲！　黃國昌PO照回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10月「像試辦周休3日」休到爽？他點破1殘酷事實　上班族秒崩潰

媒體涉入黃國昌狗仔風波　網路新聞自律聯盟聲明要求自律

斷言「高虹安二審無罪」　他驚揭1危機：恐失去市長寶座

維持營運不易！基隆「太平青鳥」邁第4年卻要收了：艱難的決定

台師大、北大師生當「鏟子超人」　校方提供4類補助

快訊／麥德姆颱風生成！明起外圍雲系影響台灣　最新路徑曝

從校園到職場！「四階段整合＋十大基地」　 桃園打造青創就業支持鏈

台灣特殊Google街景！　員警「圍捕鴕鳥」全入鏡

花蓮「救災名模」也是亞洲第一！　1理由曾被霸凌

美女主播是先知！　昔說「取消博愛座」被砲轟：會讓的不需這3個字

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

10月「像試辦周休3日」休到爽？他點破1殘酷事實　上班族秒崩潰

媒體涉入黃國昌狗仔風波　網路新聞自律聯盟聲明要求自律

斷言「高虹安二審無罪」　他驚揭1危機：恐失去市長寶座

維持營運不易！基隆「太平青鳥」邁第4年卻要收了：艱難的決定

台師大、北大師生當「鏟子超人」　校方提供4類補助

快訊／麥德姆颱風生成！明起外圍雲系影響台灣　最新路徑曝

從校園到職場！「四階段整合＋十大基地」　 桃園打造青創就業支持鏈

台灣特殊Google街景！　員警「圍捕鴕鳥」全入鏡

花蓮「救災名模」也是亞洲第一！　1理由曾被霸凌

美女主播是先知！　昔說「取消博愛座」被砲轟：會讓的不需這3個字

快訊／才判13年！前台南議長郭信良涉綠能弊案　收賄900萬被起訴

34元就能搭機？　大陸流行這樣打卡頭等艙

丹麥總理示警！歐洲陷「二戰後最危險」局面　控俄羅斯發動混合戰

霍佛德等3新援將左右勇士成敗　美媒評補強：整體戰力比上季強

Xbox Game Pass全漲價　終極版大漲63%飆649元、玩家怨：負擔不起

「新北毛畯珅」圍棋老師猥褻12幼童逾60次　二審判21年

孫藝真帆布鞋穿搭宛如大學生　電影聯名包配黑貓吊飾洩童心

鏟子超人救災「恐把病菌帶出花蓮」？　莊人祥給答案

示警花蓮注意2狀況！　李鴻源：恐形成第二次堰塞湖再次蓄水

阿部瑪利亞「被自己騙了10年」！　就醫量身高嚇到：不敢相信

【還我眼淚】男暖心幫扶災區「輪椅弟弟」　結局驚呆網友

生活熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

不敢要博愛座了？北捷嬤改坐淺藍椅休息

光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

她行李箱被摔壞　華航秒賠新的

花蓮民宿被討住宿、休息　老闆嘆：真的難過

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

不敢要博愛座了？北捷嬤改坐淺藍椅休息

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面