集集大山電視轉播站位移維修　11萬戶斷訊2.5小時

集集大山電視轉播站鐵塔天線歪斜，經維修已恢復電視訊號發射。

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府經管的集集大山電視轉播站，月前因鐵塔天線頻遭地震與颱風襲擊而發生傾斜位移，因此在9月29日至10月1日進行維修，並於今天中午12點起關閉訊、數位無線電視訊號中斷無法收看，影響11萬收視戶，所幸維修已提早於下午2時36分完成，並重啟發射機、恢復電視訊號發射。

縣府表示，集集大山電視轉播站位處海拔1392公尺高山，全天24小時轉播發射臺視、中視、華視、民視、公視等5家無線電視臺，以及23個數位無線電視頻道之數位無線電視訊號，涵蓋範圍包括南投縣鹿谷、水里、集集、信義、魚池、埔里、國姓、竹山、南投、中寮、名間等鄉鎮市（收視戶約9萬戶），以及雲林縣斗六、古坑、林內三鄉鎮市（收視戶約2萬人）。

縣府新聞及行政處表示，因站臺鐵塔頂端發射天線出現傾斜位移，經會同中華民國電視學會及廠商會勘，研判應是近年地震、颱風頻繁，並在今年7月丹娜絲颱風強風襲擊下才損壞，經查尚不影響電視訊號發射、收視品質仍正常，但為避免天線持續傾斜、掉落，因此在9月29日至今日進行維修。

新聞及行政處說明，原預計今日中午12時起關閉訊號施工，直到下午6時修復完畢，期間因中斷電視訊號發射，收視戶暫時無法收看，所幸因天候配合，未影響屬高空作業的維修工程，提早於下午2點36分重啟發射機，恢復電視訊號發射。