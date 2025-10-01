　
地方 地方焦點

集集大山電視轉播站位移維修　11萬戶斷訊2.5小時

▲集集大山電視轉播站鐵塔天線歪斜，經維修已恢復電視訊號發射。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲集集大山電視轉播站鐵塔天線歪斜，經維修已恢復電視訊號發射。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府經管的集集大山電視轉播站，月前因鐵塔天線頻遭地震與颱風襲擊而發生傾斜位移，因此在9月29日至10月1日進行維修，並於今天中午12點起關閉訊、數位無線電視訊號中斷無法收看，影響11萬收視戶，所幸維修已提早於下午2時36分完成，並重啟發射機、恢復電視訊號發射。

縣府表示，集集大山電視轉播站位處海拔1392公尺高山，全天24小時轉播發射臺視、中視、華視、民視、公視等5家無線電視臺，以及23個數位無線電視頻道之數位無線電視訊號，涵蓋範圍包括南投縣鹿谷、水里、集集、信義、魚池、埔里、國姓、竹山、南投、中寮、名間等鄉鎮市（收視戶約9萬戶），以及雲林縣斗六、古坑、林內三鄉鎮市（收視戶約2萬人）。

▲集集大山電視轉播站已恢復電視訊號發射。（圖／南投縣政府提供）

縣府新聞及行政處表示，因站臺鐵塔頂端發射天線出現傾斜位移，經會同中華民國電視學會及廠商會勘，研判應是近年地震、颱風頻繁，並在今年7月丹娜絲颱風強風襲擊下才損壞，經查尚不影響電視訊號發射、收視品質仍正常，但為避免天線持續傾斜、掉落，因此在9月29日至今日進行維修。

▲集集大山電視轉播站已恢復電視訊號發射。（圖／南投縣政府提供）

▲集集大山電視轉播站已恢復電視訊號發射。（圖／南投縣政府提供）

新聞及行政處說明，原預計今日中午12時起關閉訊號施工，直到下午6時修復完畢，期間因中斷電視訊號發射，收視戶暫時無法收看，所幸因天候配合，未影響屬高空作業的維修工程，提早於下午2點36分重啟發射機，恢復電視訊號發射。

09/30 全台詐欺最新數據

424 1 1879 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

澳洲小鮮肉險遭台女友毒死3次　主治醫揭命懸一線過程
快訊／美國政府將關門！三大指數開盤走弱

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

孩子情緒異常是警訊　醫：專業心理治療是王道

孩子情緒異常是警訊　醫：專業心理治療是王道

孩子是父母最在意的寶貝，除了身體健康，心理狀態與行為表現也同樣需要關心。如果孩子經常感到沮喪、學習困難，或特別衝動，這些都可能是提醒我們的訊號。及早理解與陪伴，能幫助孩子獲得更合適的支持。

有錢人「不用滾筒洗衣機？」　專家詳解：直立式更勝一籌

有錢人「不用滾筒洗衣機？」　專家詳解：直立式更勝一籌

iPhone 17「手滑代價曝光」　換螢幕破萬元

iPhone 17「手滑代價曝光」　換螢幕破萬元

33歲女「修無人機」年收超2130萬元

33歲女「修無人機」年收超2130萬元

相處不開心怎麼辦？是是友情觀察期

相處不開心怎麼辦？是是友情觀察期

集集大山電視轉播站訊號數位無線電視收視維修

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

可能有新颱風！　變天時間曝

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

「100張股票」全變壁紙！不敗教主苦笑：我一樣會賠錢

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

白髮婦「為何固執爭搶1位子」　社工曝背後原因

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

一待就是16年！從打工做到管理職 這品牌如何留住員工

一待就是16年！從打工做到管理職 這品牌如何留住員工

免費訂閱《ETtoday電子報》
