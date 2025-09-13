有錢人「不用滾筒洗衣機？」　專家詳解：直立式更勝一籌

▲在南韓1%頂級富人社區，滾筒式洗衣機完全沒人願意買單。（取自免費圖庫Pexels）

文／鏡週刊

滾筒式洗衣機和直立式洗衣機向來是青菜蘿蔔、各有所好，不過近日南韓一名家電維修公司「好日子照護」的代表李承勳，透過YouTube影片向大眾闡述了兩者間的優缺點，並指出在南韓1%頂級富人社區，只有立式洗衣機賣得動，影片一出，有家電維修職人在下方留言：「完全同意」。

根據《韓國經濟》報導，三星、LG等家電產品維修公司「好日子照護」的代表李承勳，近日透過YouTube頻道「知識 Inside」公開一段影片，該影片的縮圖標題是「在頂級 1% 富人社區只賣得動直立式的原因」，內容指出直立式洗衣機在清潔力與耐用度方面勝過滾筒式，李承勳強調「我自己也用直立式洗衣機。」

李承勳解釋，2020年代以來滾筒洗衣機突然普及，是因為滾筒洗衣機內建了直立式沒有的烘乾功能，不過最近因滾筒洗衣機存在火災風險、烘乾功能被移除，與直立式相比已失去優勢。

反觀近年直立式洗衣機性能大幅提升，具備加熱蒸洗功能，容量變大、外型也沒有變得更笨重，帶動不少人因空間考量而轉用直立式。

李承勳強調直立式洗衣機的最大優點就是清潔力，滾筒洗衣機是透過衣物從上往下的落差來清洗，清潔力不如直立式。直立式則是注滿水後利用渦流旋轉來洗衣，從洗前到洗後的汙漬殘留度比較，直立式明顯表現更好。

尤其在清洗大件衣物時，滾筒的清潔力明顯下降。因為落差清洗需要內桶上方留有空間，即使沒超過容量，但若放入大型棉被等衣物，可能導致清潔不徹底。

他同時指出，滾筒因加熱水溫而導致洗衣時間更長，如果家中人口多，洗衣次數多的情況下，非常推薦使用直立式。此外，冬季清洗羽絨外套等厚重衣物時，滾筒必須保留上方空間才能運行，否則容易出現洗衣機停轉的問題，因此也更推薦直立式。

他還提到另一個原因是價格與維修成本，直立式洗衣機價格便宜，維修費用也更低。滾筒洗衣機在搬運時為了保持平衡，裡面裝有非常重的配重塊，整機重量超過100公斤，在搬家過程中容易晃動或受損，「因此如果是單身住戶或搬家次數較多的人，我建議選擇直立式洗衣機。」

不過，李承勳也建議，如果比起清潔力，使用者更重視衣物保護的話，那麼滾筒洗衣機仍有優勢。「滾筒的缺點是清潔力稍弱，但優點是能減少衣物損傷。不過這種差異肉眼幾乎看不出來。」

影片發布後迅速突破百萬觀看，有相關家電技師在YouTube留言：「完全同意影片說的一切。滾筒式洗衣機並非不好，但直立式洗衣機在清潔、保養和維修這3個方面絕對更勝一籌。」



更多鏡週刊報導

30歲大企業員工改當打工族 不社交好快樂！直到54歲時媽媽生病了

菜市場「低調富豪」曝光！ 賣1類攤年收比政府首長還高薪

曾嗆李嘉誠算不了什麼！深圳千億富豪炒房慘賠 香港豪宅持有9年虧損逾51億