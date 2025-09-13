　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

有錢人「不用滾筒洗衣機？」　專家詳解：直立式更勝一籌

有錢人不用滾筒洗衣機　專家分析「直立式優缺點」釣出職人喊：完全同意

▲在南韓1%頂級富人社區，滾筒式洗衣機完全沒人願意買單。（取自免費圖庫Pexels）

文／鏡週刊

滾筒式洗衣機和直立式洗衣機向來是青菜蘿蔔、各有所好，不過近日南韓一名家電維修公司「好日子照護」的代表李承勳，透過YouTube影片向大眾闡述了兩者間的優缺點，並指出在南韓1%頂級富人社區，只有立式洗衣機賣得動，影片一出，有家電維修職人在下方留言：「完全同意」。

根據《韓國經濟》報導，三星、LG等家電產品維修公司「好日子照護」的代表李承勳，近日透過YouTube頻道「知識 Inside」公開一段影片，該影片的縮圖標題是「在頂級 1% 富人社區只賣得動直立式的原因」，內容指出直立式洗衣機在清潔力與耐用度方面勝過滾筒式，李承勳強調「我自己也用直立式洗衣機。」

李承勳解釋，2020年代以來滾筒洗衣機突然普及，是因為滾筒洗衣機內建了直立式沒有的烘乾功能，不過最近因滾筒洗衣機存在火災風險、烘乾功能被移除，與直立式相比已失去優勢。

反觀近年直立式洗衣機性能大幅提升，具備加熱蒸洗功能，容量變大、外型也沒有變得更笨重，帶動不少人因空間考量而轉用直立式。

李承勳強調直立式洗衣機的最大優點就是清潔力，滾筒洗衣機是透過衣物從上往下的落差來清洗，清潔力不如直立式。直立式則是注滿水後利用渦流旋轉來洗衣，從洗前到洗後的汙漬殘留度比較，直立式明顯表現更好。

尤其在清洗大件衣物時，滾筒的清潔力明顯下降。因為落差清洗需要內桶上方留有空間，即使沒超過容量，但若放入大型棉被等衣物，可能導致清潔不徹底。

他同時指出，滾筒因加熱水溫而導致洗衣時間更長，如果家中人口多，洗衣次數多的情況下，非常推薦使用直立式。此外，冬季清洗羽絨外套等厚重衣物時，滾筒必須保留上方空間才能運行，否則容易出現洗衣機停轉的問題，因此也更推薦直立式。

他還提到另一個原因是價格與維修成本，直立式洗衣機價格便宜，維修費用也更低。滾筒洗衣機在搬運時為了保持平衡，裡面裝有非常重的配重塊，整機重量超過100公斤，在搬家過程中容易晃動或受損，「因此如果是單身住戶或搬家次數較多的人，我建議選擇直立式洗衣機。」

不過，李承勳也建議，如果比起清潔力，使用者更重視衣物保護的話，那麼滾筒洗衣機仍有優勢。「滾筒的缺點是清潔力稍弱，但優點是能減少衣物損傷。不過這種差異肉眼幾乎看不出來。」

影片發布後迅速突破百萬觀看，有相關家電技師在YouTube留言：「完全同意影片說的一切。滾筒式洗衣機並非不好，但直立式洗衣機在清潔、保養和維修這3個方面絕對更勝一籌。」


更多鏡週刊報導
30歲大企業員工改當打工族　不社交好快樂！直到54歲時媽媽生病了
菜市場「低調富豪」曝光！　賣1類攤年收比政府首長還高薪
曾嗆李嘉誠算不了什麼！深圳千億富豪炒房慘賠　香港豪宅持有9年虧損逾51億

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／輾壓南韓勁敵　黃筱雯勇闖金牌戰
快訊／今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款
你有領到嗎　前7月「平均薪資」出爐了！
快訊／高市府證實！前議員特助是大峽谷地主　開罰300萬移送偵
「公館圓環天天車禍」！他提9點力挺蔣萬安：勝過苗博雅2年大災

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

有錢人「不用滾筒洗衣機？」　專家詳解：直立式更勝一籌

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

狼爸性侵親生女兒！反嗆「一個巴掌拍不響」　恐遭鞭刑16下

工作常出錯！　大阪3男當街強迫他「吃屎」、狠電下體

英國祭百項新制裁！鎖定俄油輪「影子艦隊」　中國企業入列

泰21歲男「偷拍裙底」被抓！當場從4樓跳下慘死　手機藏9段偷拍片

台灣10家公司上榜！美媒評選「全球最佳企業」　輝達擊敗微軟居冠

緬甸反抗軍：軍政府227kg炸彈空襲高中　19學生睡夢中被炸死

父女戀分手釀殺機！英28歲女遭「大22歲前男友」割喉　瘋砍毀容

大阪驚悚命案！5歲女童「腹部遭砍」噴血亡　34歲母腹部重傷倒地

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

有錢人「不用滾筒洗衣機？」　專家詳解：直立式更勝一籌

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

狼爸性侵親生女兒！反嗆「一個巴掌拍不響」　恐遭鞭刑16下

工作常出錯！　大阪3男當街強迫他「吃屎」、狠電下體

英國祭百項新制裁！鎖定俄油輪「影子艦隊」　中國企業入列

泰21歲男「偷拍裙底」被抓！當場從4樓跳下慘死　手機藏9段偷拍片

台灣10家公司上榜！美媒評選「全球最佳企業」　輝達擊敗微軟居冠

緬甸反抗軍：軍政府227kg炸彈空襲高中　19學生睡夢中被炸死

父女戀分手釀殺機！英28歲女遭「大22歲前男友」割喉　瘋砍毀容

大阪驚悚命案！5歲女童「腹部遭砍」噴血亡　34歲母腹部重傷倒地

狀況不完美卻抓住勝利機會　威能帝賽後感謝隊友守備助攻

新北農業局推平溪金農遊　萬株豔紅鹿子百合綻放迎賓

U18帕蘇拉二刀流亮相　142公里生涯最快球速壓制日本3上3下

快訊／輾壓南韓勁敵　黃筱雯WB拳擊世錦賽勇闖金牌戰

美制裁中方企業　陸官方大反擊：9/13起立案調查在美原產模擬晶片

桃猿止對戰兄弟連敗、締隊史新高觀眾　古久保讚球員專注力與攻勢延續

快訊／今年停賣中秋月餅！微熱山丘認「有發霉現象」道歉退款

U18劉任右抗韓力拚季軍　向隊友信心喊話：相信大家守備、打擊

Lulu、陳漢典閃婚「玖壹壹爆粗口」　紅包金額曝...春風：剛好就好了

你有領到嗎　前7月「平均薪資」出爐了！

【特務上身？】媽媽被詐400萬 女兒復仇飛撲引擎蓋擋車手！

國際熱門新聞

刺殺柯克男大生落網！正義父親手逮人

英12歲少女火車上遭「兩度性侵」　嫌犯長相曝

金正恩急了！北韓推動「公主接班」她獲重用

即／柯克槍擊案22歲嫌犯落網　家屬認出照片報警

美媒評選「全球最佳企業」　台灣10公司上榜

即／俄堪察加半島外海7.4強震！　發布海嘯威脅

柯克身亡　「南方四賤客」模仿集下架

頭顱當足球踢！美非法移民斬首主管

美媒：台灣難見川普　成關稅談判劣勢

世紀「添丁魔咒」破了　美國家族將迎女嬰誕生

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

美債殖利率攀升　道瓊收跌近300點

台男去日本詐騙1女460萬元　被日警當場逮捕

更多熱門

相關新聞

川普政府逮捕韓籍勞工　美媒：美國缺乏人才

川普政府逮捕韓籍勞工　美媒：美國缺乏人才

美媒《華爾街日報》撰寫社論，認為美國當地缺乏電池工廠設備技術人力，急需擴大臨時工作簽證制度，以吸引外國投資與專業人才。

石破茂擬9月底訪韓！趕在下台前會李在明

石破茂擬9月底訪韓！趕在下台前會李在明

美韓貿易談判再陷僵局　韓急派部長赴美協商

美韓貿易談判再陷僵局　韓急派部長赴美協商

iPhone 17「手滑代價曝光」　換螢幕破萬元

iPhone 17「手滑代價曝光」　換螢幕破萬元

空包彈爆頭！韓海軍陸戰隊「額頭噴血」慘死

空包彈爆頭！韓海軍陸戰隊「額頭噴血」慘死

關鍵字：

家電洗衣機南韓富人社區維修

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

小禎18歲女兒Emma超正！「仙女臉蛋不輸女偶像」

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

H級辣模產前2週宣布離婚！　「3個月短命婚玩完」導火線曝

航警收賄放行旅客夾帶加熱菸　還走公務門

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

獨／館長健身房重訓倒地　41歲女不治

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面