58％重症是長輩！高市流感疫苗開打抽50吋電視　接種資格一次看　

記者許宥孺／高雄報導

流感進入流行期，今年疫情比往年還早，衛福部預估10月將有一波高峰。高雄市流感疫苗、新冠疫苗今（1)日配合中央同步開打，今年全市採購79萬劑公費流感疫苗，提供65歲以上長者及養護機構住民等對象施打。為鼓勵民眾踴躍接種，衛生局也祭出接種抽獎50吋智慧電視等大獎。

衛生局長黃志中表示，流感症狀比一般感冒嚴重，需要比較長的時間才能痊癒，嚴重時容易引起肺炎、腦炎、心肌炎等併發症，甚至導致死亡，疾管署的資料顯示，去（113）年流感季的重症有58%病例是65歲以上長輩，且重症及死亡病例有近8成未接種流感疫苗，所以接種疫苗是預防流感、避免重症與死亡最好的方法。

今年度公費流感疫苗即日起分2階段開打，疫苗接種期程與對象與去年相同，第一階段接種對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類。第二階段則自11月1日開始，接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。

為鼓勵長輩及幼兒族群踴躍接種疫苗，高雄市衛生局特別舉辦「注疫苗、抽好禮」活動，只要是設籍高雄市65歲以上長者，或是6個月以上未滿6歲幼兒，在今年11月底前完成公費流感或新冠疫苗接種則具抽獎資格，有機會抽中50吋4K智慧聯網電視、吸塵器、烤箱及電鍋等實用好禮。

衛生局強調，完成疫苗接種後至少需2週才能產生保護力，呼籲符合公費疫苗資格者及早前往全市600間以上疫苗合約醫療院所或社區接種站接種疫苗，前往前先電洽合約院所以免撲空。