一杯豆漿也能健康又永續！　「正向營養干預」補膳食纖維

記者林東良／台南報導

隨著健康飲食意識抬頭，全新品牌「泉植日」全豆豆漿1日正式上市，以「正向營養干預」為概念，主打補充膳食纖維，讓豆漿不只是飲品，更成為日常健康與永續生活的選擇。泉植日全豆豆漿採用IP非基因改造黃豆，搭配穀物、堅果等天然食材，並透過全豆研磨技術保留膳食纖維，兼顧口感與營養。

泉植日指出，雖然減糖或無糖飲品已漸成消費主流，但民眾日常仍可能攝取過多精緻糖分。品牌提倡從「限制攝取」轉為「補充營養」，透過全豆豆漿補足膳食纖維，支援均衡飲食。與一般過濾豆渣的豆漿不同，泉植日全豆豆漿完整保留豆渣，經過製程改善後呈現順口、濃鬱又飽足的飲用體驗，飲用前輕輕搖勻即可享受最佳口感。

目前泉植日推出三款全豆豆漿風味，分別為「全豆豆漿燕麥薏仁」、「全豆豆漿芝麻核桃」及「全豆豆漿杏仁銀耳」。其中，燕麥薏仁主打清爽飽足感，芝麻核桃兼具鈣質與植物性脂肪酸，杏仁銀耳則潤澤口感、膳食纖維含量高，適合日常均衡飲食或作為早餐、下午茶飲品。泉植日全豆豆漿已於MOMO購物網、家樂福線上平台及高雄大樂實體門市上架販售。

泉植日表示，未來將持續拓展通路，讓更多消費者透過每日一杯豆漿，實踐健康與永續的生活型態。更多訊息可上泉植日官方網站（https://www.natueal.com.tw/zh-tw/）或Instagram（https://www.instagram.com/pmk_95459548/）查詢。