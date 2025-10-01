台中黑幫尊鎮會搞假公安詐騙！機房藏透天厝爽開賓士　300人受害

▲南部打擊犯罪中心破獲台中當地黑幫尊鎮會以假冒公安手法詐騙民眾存款。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

中市清水、沙鹿區有地方角頭設詐欺機房藏身透天厝，成員假扮中國公安詐騙香港民眾。刑事局南部打擊犯罪中心會同台中、嘉義、台南、高雄警力，並出動維安特勤隊在今年4月8日、14日展開攻堅行動，在台中清水、沙鹿地區逮捕12名嫌犯，並查扣手機、筆電、假公安制服、公安警局背板、毒品及大量現金、虛擬貨幣等贓證物，初估詐騙獲利高達數千萬元。

警方調查發現，尊鎮會角頭馬男（26歲、詐欺前科）與小弟洪姓男子等人，利用透天厝架設機房，鎖定香港民眾下手。詐團成員冒充中國大陸公安，撥打大量電話恐嚇民眾涉犯重大刑案，若不匯款監管財產將被送往內地受審，甚至穿著假公安制服開啟視訊博取信任。部分受害者在驚恐下誤信指令，將金錢轉帳到詐團帳戶。

刑事局表示：本案經清查有300名被害人，包過香港大陸民眾及台灣旅美加僑民，詐團以假公安視訊成功騙取這些民眾交出名下存款，總贓款金額超過5千萬人民幣。專案小組在蒐證後，動員維安特勤隊突擊破門，現場查獲包括41支手機、15台筆電、公安制服及背板、K他命93.43公克、毒咖啡包1千包、詐團成員用犯罪所得購買的賓士等2部轎車，總值25萬元的USDT、TRX虛擬貨幣。

檢警初步清查，該詐欺機房已運作一年多，警方收網逮捕尊鎮會詐團成員，全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押10人獲准，另有1人因通緝解送歸案、1人請回。

