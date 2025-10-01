　
社會 社會焦點 保障人權

台中黑幫尊鎮會搞假公安詐騙！機房藏透天厝爽開賓士　300人受害

▲南部打擊犯罪中心破獲台中當地黑幫尊鎮會以假冒公安手法詐騙民眾存款。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南部打擊犯罪中心破獲台中當地黑幫尊鎮會以假冒公安手法詐騙民眾存款。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

中市清水、沙鹿區有地方角頭設詐欺機房藏身透天厝，成員假扮中國公安詐騙香港民眾。刑事局南部打擊犯罪中心會同台中、嘉義、台南、高雄警力，並出動維安特勤隊在今年4月8日、14日展開攻堅行動，在台中清水、沙鹿地區逮捕12名嫌犯，並查扣手機、筆電、假公安制服、公安警局背板、毒品及大量現金、虛擬貨幣等贓證物，初估詐騙獲利高達數千萬元。

警方調查發現，尊鎮會角頭馬男（26歲、詐欺前科）與小弟洪姓男子等人，利用透天厝架設機房，鎖定香港民眾下手。詐團成員冒充中國大陸公安，撥打大量電話恐嚇民眾涉犯重大刑案，若不匯款監管財產將被送往內地受審，甚至穿著假公安制服開啟視訊博取信任。部分受害者在驚恐下誤信指令，將金錢轉帳到詐團帳戶。

▲南部打擊犯罪中心破獲台中當地黑幫尊鎮會以假冒公安手法詐騙民眾存款。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示：本案經清查有300名被害人，包過香港大陸民眾及台灣旅美加僑民，詐團以假公安視訊成功騙取這些民眾交出名下存款，總贓款金額超過5千萬人民幣。專案小組在蒐證後，動員維安特勤隊突擊破門，現場查獲包括41支手機、15台筆電、公安制服及背板、K他命93.43公克、毒咖啡包1千包、詐團成員用犯罪所得購買的賓士等2部轎車，總值25萬元的USDT、TRX虛擬貨幣。

檢警初步清查，該詐欺機房已運作一年多，警方收網逮捕尊鎮會詐團成員，全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押10人獲准，另有1人因通緝解送歸案、1人請回。

獨／起底淫邪清潔工！仿A片迷昏OL...挾持正妹「欣賞」驚恐表情  

漂亮OL遭「惡魔丘比特」迷昏　清潔工落網喊：想看2人喝春藥的樣子

恐嚇景美夜市攤商！3「阿志頭」8+9落網　警追幕後藏鏡人

09/30 全台詐欺最新數據

424 1 1879 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／2地加油發票中大獎　全落1縣市
快訊／北捷逼座婦繳1.5萬罰金！　恢復自由
李多慧素顏化身鏟子超人！　臉沾泥喊：想多幫忙
快訊／叫外送中了200萬！　17張一次看
流感疫情提早！　衛福部長示警「10月一波高峰」
快訊／17名幸運兒中千萬發票！　完整清單曝光
快訊／大雷雨轟2縣市　持續1小時
趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」沒發現

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

警政署打詐掃黑「4合1專案」　破931詐團扣12億贓款

警政署打詐掃黑「4合1專案」　破931詐團扣12億贓款

警政署因應近年來組織犯罪與詐欺犯罪高度結合，舉行今年第3次全國「打詐、掃黑、肅槍、緝賭」四合一專案。此次行動以系統性執法為核心，鎖定幫派集團涉入詐欺洗錢、暴力討債及網路賭博等複合型犯罪，並以「溯源斷根」、「斷絕金流」為兩大主軸。刑事局1日召開記者會，全國警查獲詐欺集團931團，到案犯嫌5449人，其中拘捕到案犯嫌2257人，總計查扣不法利得高達新台幣12億2447萬餘元。

浪LIVE四連擊！守護青春不走歹路

浪LIVE四連擊！守護青春不走歹路

5鑑識英雄支援花蓮事故　結束任務鞠躬致意

5鑑識英雄支援花蓮事故　結束任務鞠躬致意

光復洪災善款踴躍　刑事局呼籲慎防詐團假募款

光復洪災善款踴躍　刑事局呼籲慎防詐團假募款

律師加入詐團　洩漏偵查秘密還幫收黑錢

律師加入詐團　洩漏偵查秘密還幫收黑錢

南部打擊犯罪中心刑事局尊鎮會詐團假公安

