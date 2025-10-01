foodpanda「超級會員週」限時10天開跑　美食外送5折無限次用

▲foodpanda推超級會員週優惠活動。（圖／foodpanda，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」宣布推出「超級會員週」優惠活動，即日起至10月10日限時10天可享無限次美食外送5折、生鮮雜貨7折等多重好康；更攜手LINE GO提供pandapro獨家優惠，最高可領取4900元交通金。

根據foodpanda數據顯示，自今年5月起推出「天天65折」活動至今，合作商家訂單量成長達4倍，pandapro會員人數也創下歷史新高，年成長高達10%，且許多高頻消費都會區平均消費金額成長超過10%，而全台灣消費者在4個月期間透過此優惠共省下5.8億元。

為感謝消費者支持，foodpanda首度推出超級會員週回饋優惠，即日起至10月10日pandapro會員可享bb.q CHICKEN、必勝客、龜記茗品等熱門店家美食外送5折優惠，且不限使用次數；還可享大全聯、屈臣氏等生鮮雜貨7折優惠，一次補足餐桌食材與日常必需品。

▲foodpanda首度攜手LINE GO推出限定優惠。

同步宣布首度與LINE GO跨界合作，於超級會員週期間pandapro可一次領取價值1000元的交通金，包含乘車、機場接送與租車折抵，之後每月仍可持續享有LINE GO的650元交通金，優惠一路開放使用至2026年3月31日，最高可享4900元交通金。

★foodpanda超級會員週優惠碼懶人包

●美食外送

1. 即日起至10月10日pandapro指定用戶凡輸入優惠碼「美食五折超會」，可享美食外送／外帶自取於指定餐廳系列分店下單滿400元打5折優惠，最高現折200元，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至10月10日pandapro指定用戶凡輸入優惠碼「美食五折超會」，可享美食外送／外帶自取於指定餐廳系列分店下單滿320元享5折優惠，最高現折160元，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至10月10日pandapro指定用戶凡輸入優惠碼「美食五折超會」，可享美食外送／外帶自取於指定餐廳系列分店下單滿280元打5折，最高現折140元，數量有限、兌完為止。

●生鮮雜貨

1. 即日起至10月10日pandapro指定用戶凡輸入優惠碼「生鮮七折超會」，可享統一超商系列滿329元現折120元、大全聯滿899元現折300元、屈臣氏滿899元現折300元、美福食集滿3500元現折1050元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至10月10日pandapro指定用戶凡輸入優惠碼「會員七九折」，可享生鮮雜貨下單滿799元打79折，最高現折180元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

3. 10月4日限時1天pandapro指定用戶凡輸入優惠碼「週六買全聯」，可享全聯福利中心下單滿849元現折130元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

●LINE GO交通優惠（即日起至10月10日pandapro可領取以下LINE GO優惠券，每次限用1張，兌完為止）

1. 50元計程車乘車金（共2張），效期30天。

2. 8折計程車券（最高現折50元），效期30天。

3. 500元機場接送券，效期90天。

4. 150元共享租車券，效期60天。

5. 200元門市租車券，效期60天。

▲Uber Eats推最新限時優惠。（圖／Uber Eats提供）

另一外送平台「Uber Eats」至10月31日前則祭出全用戶凡輸入優惠碼「點得到」，滿額即可享最低3折起美食外送外帶優惠，使用期限為30天；至10月21日加碼享上千間餐廳美食「買1送1」優惠。