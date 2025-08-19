快訊／紅線車廂冒濃煙！乘客聞刺鼻味逃竄　北捷：旅客手機燒焦

▲通勤上班時間，在淡水信義線上，遇到車廂冒煙的狀況，引發民眾騷動。（圖／翻攝自hungyu_）

記者鄭佩玟／台北報導

台北捷運今（19日）一早有民眾反應於通勤上班時間的在淡水信義線上，遇到車廂冒煙的狀況，在民權西路站車門關閉後開始竄出濃煙，且刺鼻味道不斷擴大，雙連站不少乘客下車後，月台上有一台疑似燒焦的手機，站務人員也協助拿滅火器撲火，引起不小騷動。北捷對此回應，的確是有旅客手機冒煙，當時有旅客在車廂內就按下對講機通知，站長引導下車後於月台使用滅火器撲滅，系統未延誤，車廂地板亦已清理完畢。

根據網友指出，上午7時11分的淡水信義線，在民權西路站關閉車門後，開始竄出濃煙，大家開始倉皇地逃跑，「根本不知道發生什麼事情的我也跟著跑，跑的途中刺鼻的味道以及濃煙越來越大，接著到了雙連站許多人下車，後來看到有位乘客也下車拿著他燒焦的手機，可能原先在車廂內就有通報的關係，到雙連站就有捷運人員拿著滅火器來滅火。」

北捷對此回應，上午07時11分雙連站往象山方向月台一部列車，旅客按壓對講機反映車廂內有煙霧，行控中心立即指示站長前往處理，站長確認為一名旅客手機冒煙，經引導旅客下車，並使用滅火器撲滅。未造成系統延誤。後續站長確認車廂內焦味已消散，車廂地板亦已清理完畢。

最後，台北捷運再次也呼籲旅客留意隨身物品，避免影響自身及公共安全。