▲▼大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，喝酒喝到膀胱破裂，真的很少見。（圖／大甲李綜合提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名50多歲男子每晚至少要喝150C.C.高粱酒，日前酒後想要小便，沒想到上到一半突然聽到「碰」的一聲，隨即感到肚子劇痛，經送醫檢查竟然是膀胱爆裂，醫師表示，酒精是一種利尿劑，飲酒過量會刺激膀胱，引起發炎，長期下來會變得過度敏感且收縮無力，甚至纖維化，即使治療後效果還是有限，呼籲民眾適量飲酒。

大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者被送到急診室後不斷哀號喊痛，觸診摸肚子，初步懷疑有腹膜炎，進一步電腦斷層，看到肚子裡有水，原本以為是小腸破裂，結果驚見膀胱有一個3x3公分的裂縫。

黃品叡進行手術縫合時，發現膀胱都是纖維化組織，破裂傷口旁邊的組織一夾就碎，旁邊組織也不健康，因此，縫合時利用健康的肌肉層、而且多切了一公分，才順利把膀胱縫起來，讓尿液不再外流到腹部，最後放尿管，加護病房觀察幾天後才平安出院。

黃品叡表示，患者自述平時小便時總覺得膀胱無力，而且頻尿，有時站在馬桶前1分鐘才能順利小便，白天常跑廁所，晚上睡覺時也起床好幾次，這次不知道為什麼喝酒喝到膀胱爆。

「喝酒喝到膀胱破裂，臨床上真的很少見。」黃品叡指出，患者喝酒至少15年以上，每晚都要喝高粱酒。由於酒精是利尿劑，長期飲酒過量，刺激膀胱造成發炎，膀胱會變得過度敏感且收縮無力，導致膀胱壁增厚，沒有及時治療，便有可能纖維化。

黃品叡說，膀胱纖維化後果是膀胱彈性變差，引起頻尿、排尿不順，如果長期憋尿，有出現頻尿、急尿、排尿疼痛或下腹痛等症狀，就該趕緊找醫師就診，萬一已經纖維化，使用玻尿酸灌注修復膀胱黏膜，治療效果還是有限，提醒民眾中秋節烤肉喝酒時，不要飲酒過量。