開工日+低溫來襲讓人憂鬱　醫師提醒：1症狀要盡速就醫

▲身心科醫師彭祈龍說，受到霸凌會影響到身心失眠，不妨高歌解壓，嚴重者一定要就診求助。（示意圖／大甲李綜合醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

開工重返職場，但職場霸凌時有所聞，當事人壓力大到不想上班，原本就會情緒低落，懷疑人生，再加上天氣驟變，持續低溫，更容易引起憂鬱症或躁鬱症。大甲李綜合醫院身心科主治醫師彭祈龍提醒，民眾遇上職場霸凌，除了尋求正常申訴管道外，也可以靠運動、唱歌、旅遊等興趣紓壓，如果心情低落、失眠持續1、2個禮拜，就該求助身心科。

彭祈龍說，遇上職場霸凌若沒有管道紓壓而壓抑過久，最常見的症狀就是焦慮，包括情緒突然很緊張或出現心悸，有時會一直鑽牛角尖想同樣的事情，導致失眠，甚至有負面念頭，建議找信任的朋友、同事與親友傾訴，不要把壓力一直悶在心中。

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目前正值季節變換，彭祈龍表示，部分的人會有「季節性情緒失調」，出現憂鬱症或焦慮症，萬一低落的情緒持續超過2個禮拜，無法入睡，或行為突然有改變，親友應建議患者到醫院就醫。

彭祈龍認為，由於憂鬱症或躁鬱症患者沒有辦法從事很複雜的活動，因此會用基礎的娛樂方式治療，「唱歌就是一種紓壓與治療的方式」，他指出，患者透過唱歌、表演，獲得更多掌聲的關注，對患者心理有支持作用，也能讓患者覺得自己有唱歌的才藝，臨床上有治療的意義，透過吶喊、嘶吼，把內心的壓力釋放出來，也是很不錯的紓壓。

▲醫師表示，運動能紓解壓力。