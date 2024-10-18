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嫌妻煮的太清淡下場曝！他狂吃「這一味」　眼球脫窗才知腦中風

▲台中男愛吃「這一味」，颱風天眼球脫窗才知已腦中風。（圖／大甲李綜合醫院提供）

羅姓男子有高血壓，又愛吃荷包蛋淋上滿滿醬油，還不按時吃降血壓藥，直到颱風天眼球脫窗才知已腦中風。（圖／大甲李綜合醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

中部一名54歲的羅姓男子罹患高血壓，平常沒按時服藥，且愛吃重口味的飲食，還嫌棄太太烹煮的食物過於清淡，如果遇到自己沒愛吃的菜，就會再煎荷包蛋加醬油，幫自己加菜。未料10月初山陀兒颱風來時，在家午睡醒來，發現左手無法伸直，眼球往右邊，緊急送到李綜合醫院檢查，發現是梗塞性腦中風，馬上手術，20分鐘便順利移除血栓，患者治療復健後，已經順利出院。

▲台中男愛吃「這一味」，颱風天眼球脫窗才知已腦中風。（圖／大甲李綜合醫院提供）

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▲羅男先被送到苑裡李綜合醫院檢查，發現右腦梗塞性中風，轉送到大甲院區緊急取栓。（圖／大甲李綜合醫院提供）

大甲李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠表示，患者家中有高血壓家族史，但吃藥不正常，飲食也不正常，導致胃潰瘍、胃出血，手術後，儘管有高血壓也沒有按時服藥，月初颱風全台放假，他晚上9點多入睡，清晨1點清醒後，覺得左側肢體輕微無力卻不以為意繼續睡，上午8點病情加劇無法行動，卻還是認為沒什麼事。

張峻誠透露，患者覺得身體不適後，覺得「睡覺起來就好了！」竟又再吃了兩顆安眠藥繼續睡，中午家人要叫他起床吃飯，驚覺他根本無法起身，左手屈曲無法伸直，而且眼球飄向右邊，家人緊急叫救護車先送到苑裡李綜合醫院檢查，血壓飆到180 mmHg，右腦梗塞性中風，轉送到大甲院區緊急取栓。

羅男也坦承，常常抱怨太太煮的飯太清淡，根本不想要吃。只要餐桌上沒自己想要吃得食物，就會煎荷包蛋再淋上許多醬油，這次中風，把全家人都嚇死了。

▲大甲李綜合醫院神經內科醫師張峻誠提醒高血壓患者，要遵照醫囑。（圖／大甲李綜合醫院提供）

▲大甲李綜合醫院神經內科醫師張峻誠提醒高血壓患者，要遵照醫囑。（圖／大甲李綜合醫院提供）

張峻誠強調，高血壓的患者，一定要養成每天規律時段的量測血壓變化，更要調整飲食，要少油、少鹽、少吃加工食品，多吃蔬果、高纖的食物，還要有良好的生活習慣，而且要遵照醫囑規律的用藥，也要定期回診追蹤病況，才能穩定病情，減少腦中風的發生機率。

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