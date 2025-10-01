懷疑他行竊「鋁棒轟頭14秒狂K5下」打成植物人　惡煞重判8年

▲男子遭球棒狂毆成植物人，犯嫌重判8年。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣王姓男子去年1月間，因懷疑卓姓男子在夾娃娃機店行竊，竟持鋁棒猛擊卓男頭部，導致卓男顱內出血成為植物人，王男辯稱只有打到被害人背部，未攻擊頭部，經法院認定他犯行明確，且造成被害人及家屬無法彌補的傷痛，審理後依重傷害罪判處王男有期徒刑8年，全案仍可上訴。

判決內容指出，這起駭人的重傷害案發生在去年2024年1月4日晚間7時許，王發現卓男出現在夾娃娃機店，因懷疑卓男曾竊取店內財物，竟駕駛自小客車前往理論，並持鋁製球棒在店外推擠卓男，王男隨後聯絡陳姓友人到場，王在在等待林男到場期間，竟右手持球棒質問卓男，雙方發生口角後，王男突然暴怒，連續多次揮棒猛擊卓男頭部、手部、腹部、背部等部位。

卓男當晚被警員護送返家後，於深夜11時許因頭部劇痛，由妻子緊急送往秀傳醫院急救，到院時昏迷指數僅3分。經診斷，卓男受有右側硬腦膜上血腫及右側顳骨骨折等嚴重傷害，因顱內出血陷入植物人狀態，導致極重度失智，且回復可能性極低。經民事裁定宣告卓男為受監護宣告之人，意味著他已完全失去自理能力。

檢察官當庭勘驗案發現場監視器畫面，發現王男在19時32分16秒至30秒的短短14秒內，至少5次持鋁棒猛擊卓男。畫面顯示，王男不僅朝卓男頭部方向揮擊，更在卓男倒地後繼續攻擊其腹部、背部等部位。

儘管王男辯稱只有打到被害人背部，未攻擊頭部，但合議庭根據監視畫面、醫院診斷證明及證人證詞，認定王男確實以鋁棒重擊卓男頭部，導致這起無法挽回的悲劇。

彰化地院合議庭認為，王男僅因懷疑竊盜，不思理性解決，竟持鋁棒以激烈暴力手段發洩情緒，造成被害人陷於植物人狀態，對被害人及家屬造成難以彌補的傷痛。審酌被告犯後否認犯行，迄今未能與被害人家屬達成和解，也未獲得諒解，因此依刑法重傷害罪，判處有期徒刑8年。全案可上訴。