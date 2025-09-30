　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17用戶注意！蘋果釋出iOS 26.0.1　解決Wi-Fi 與相機異常

▲▼ iPhone,iPhone17 ,iPhoneAir 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲iPhone17系列。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果於今（30日）正式推出 iOS 26.0.1 與 iPadOS 26.0.1，這是 iOS 26 系統發布後的首個修正版，主要針對近期 iPhone 17 系列與 iPhone Air 用戶回報的「連線與相機異常」問題進行修復。

用戶可透過「設定 > 一般 > 軟體更新」進行更新。根據蘋果提供的更新說明，此次修正版修復了包括 Wi-Fi、藍牙、行動網路連線不穩、相機拍攝異常、圖示顏色偏差，以及 VoiceOver 功能失效等問題。

主要修正內容包括：

◆解決 iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro 機型在 Wi-Fi 或藍牙使用中可能出現的斷線情況

◆修正部分用戶升級至 iOS 26 後無法連上行動網路的問題

◆改善特定光源下使用 iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro 拍攝照片時出現異常影像的狀況

◆修正自訂色彩後，部分 App 圖示可能變成空白的錯誤

◆修正升級 iOS 26 後 VoiceOver 可能被停用的問題

至於 iPadOS 26.0.1，除了同樣修復 VoiceOver 功能問題外，還解決了浮動鍵盤位置可能異常變動的情況。

另外，對於無法升級至 iOS 26 的舊款裝置，蘋果也同步推出了 iOS 18.7.1 更新，提供安全性修正。
此次 iOS 26.0.1 的推出，顯示蘋果正快速回應 iPhone 17 系列新機用戶的問題回饋。建議相關機型的使用者盡快完成更新，以確保裝置穩定性與安全性。

iPhone 17用戶注意！蘋果釋出iOS 26.0.1　解決Wi-Fi 與相機異常

iPhone 17用戶注意！蘋果釋出iOS 26.0.1　解決Wi-Fi 與相機異常

iPhone17iPhone17 ProiphoneAiriphoneAPPLE蘋果iOS26

