　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17e 規格曝光！僅外觀升級、硬體「擠牙膏」？

▲▼蘋果（Apple）正式發布iPhone 16e。（圖／翻攝蘋果官網）

▲iPhone 16e。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果下一代入門手機 iPhone 17e 的消息再度引發關注，雖然有新設計，但整體規格仍顯保守。

根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）在最新一期《Power On》專欄中的說法，iPhone 17e 將延續「e 系列」的入門定位，雖然外觀有所更新，但在核心規格上依舊保守，被外界形容為「擠牙膏式」升級。

根據古爾曼的說法，iPhone 17e 將改採「靈動島」挖孔螢幕設計，取代前代 iPhone 16e 的劉海螢幕，視覺觀感更接近高階機種。不過，其螢幕刷新率仍停留在 60Hz，後置相機也延用單顆 4800 萬畫素鏡頭，與 iPhone 16e 相同。

在晶片方面，iPhone 17e 可能搭載與 iPhone 17 標準版相同的 A19 晶片，展現蘋果將旗艦處理器下放至入門機種的慣例。雖然在效能上不輸標準版，但其他硬體配置的差距，將凸顯其「預算型機種」的定位。

古爾曼指出，蘋果「刻意拉大」iPhone 17 與 iPhone 17e 的差距，甚至與仍在銷售的 iPhone 16 標準版形成分層，藉此幫助消費者做出更明確的選擇。對於預算有限但仍希望獲得最新晶片效能的使用者，iPhone 17e 有望成為一個折衷選項。

目前 iPhone 17e 仍處於早期開發階段，最終規格與上市時程仍待觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新竹死亡車禍！　女遭當場輾斃
北捷老婦被踹飛！沈政男嘆「博愛座改名」：我就說沒用
于朦朧案「他否認在場」監控不公開！直播遭嗆：睡得著嗎
空拍畫面曝！鏟子超人湧進災區
PO災區拿鏟照挨罵「搞得像網美打卡點」！祈錦鈅心寒：眼睛還噴
獨／妻小染A流「燒到39.5度」　特搜英雄忍痛：先救災民

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

台灣三星、三大電信當「手機超人」賑災　捐150萬、啟動電信關懷

iPhone 17e 規格曝光！僅外觀升級、硬體「擠牙膏」？

iPhone 17用戶注意！蘋果釋出iOS 26.0.1　解決Wi-Fi 與相機異常

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆　標檢局一次公布型號

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

湘荷妹妹凌晨超暖對話！　怕媽冷撲懷裡：給妳溫暖

台灣三星、三大電信當「手機超人」賑災　捐150萬、啟動電信關懷

iPhone 17e 規格曝光！僅外觀升級、硬體「擠牙膏」？

iPhone 17用戶注意！蘋果釋出iOS 26.0.1　解決Wi-Fi 與相機異常

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆　標檢局一次公布型號

洪佩瑜突收大咖私訊「以為詐騙」！　超驚人結局曝光

悠遊番路．柿季茶鄉　2025番路柿子節「專利登場」

新竹8旬婦遇熟識貨車司機上前攀談　疑站視線死角慘遭輾斃

日本84歲翁「殺妻後切腹」！　帶傷親自報案：我殺了她

福建艦未來還能搭載什麼軍機？　陸軍事專家全說了

若美軍入境打擊「將宣布國家緊急狀態」　委內瑞拉副總統示警

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手　66萬人驚呆

Krispy Kreme國際咖啡日「買2送1」　中杯美式免費喝

國道驚險！男子坐護欄欲輕生　國道警消合力阻止送醫

綠要政院釋出「殺傷力訊息」　卓榮泰：是應對的自我防衛方式

【有聖光！】花蓮光復救災回程　列車長幽默廣播感謝超人們

3C家電熱門新聞

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

蘋果釋出iOS 26.0.1解決iPhone 17 Bug

傳iPhone 17e 刻意壓低規格只靠晶片撐場

三星、三大電信當手機超人賑災　

Xiaomi 15T Pro開箱！

Google地圖抓「5星評論送優惠」

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

iPhone 17現貨懶人包出爐！

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

蘋果回應展示機刮痕爭議

三大電信iPhone 17首賣成績出爐

Simmpo新品技術大突破

墨子科技發聲明本就有自燃風險

iOS 26更新後盤點「13大實用功能」

更多熱門

相關新聞

蘋果釋出iOS 26.0.1解決iPhone 17 Bug

蘋果釋出iOS 26.0.1解決iPhone 17 Bug

蘋果於今（30日）正式推出 iOS 26.0.1 與 iPadOS 26.0.1，這是 iOS 26 系統發布後的首個修正版，主要針對近期 iPhone 17 系列與 iPhone Air 用戶回報的「連線與相機異常」問題進行修復。

iPhone 17狂刮傷！蘋果「用它」實測秒去痕

iPhone 17狂刮傷！蘋果「用它」實測秒去痕

蘋果預售亮眼！台積電直逼1300　蘋概股大立光、致伸基期低有望補漲

蘋果預售亮眼！台積電直逼1300　蘋概股大立光、致伸基期低有望補漲

iPhone充電限制80%有效？記者實測：不值得

iPhone充電限制80%有效？記者實測：不值得

蘋果回應展示機刮痕爭議

蘋果回應展示機刮痕爭議

關鍵字：

iPhone17iPhone17 ProiphoneairiPhone17eAPPLE蘋果

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

孫德榮收于朦朧魂魄

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面