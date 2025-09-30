iPhone 17e 規格曝光！僅外觀升級、硬體「擠牙膏」？

▲iPhone 16e。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果下一代入門手機 iPhone 17e 的消息再度引發關注，雖然有新設計，但整體規格仍顯保守。

根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）在最新一期《Power On》專欄中的說法，iPhone 17e 將延續「e 系列」的入門定位，雖然外觀有所更新，但在核心規格上依舊保守，被外界形容為「擠牙膏式」升級。

根據古爾曼的說法，iPhone 17e 將改採「靈動島」挖孔螢幕設計，取代前代 iPhone 16e 的劉海螢幕，視覺觀感更接近高階機種。不過，其螢幕刷新率仍停留在 60Hz，後置相機也延用單顆 4800 萬畫素鏡頭，與 iPhone 16e 相同。

在晶片方面，iPhone 17e 可能搭載與 iPhone 17 標準版相同的 A19 晶片，展現蘋果將旗艦處理器下放至入門機種的慣例。雖然在效能上不輸標準版，但其他硬體配置的差距，將凸顯其「預算型機種」的定位。

古爾曼指出，蘋果「刻意拉大」iPhone 17 與 iPhone 17e 的差距，甚至與仍在銷售的 iPhone 16 標準版形成分層，藉此幫助消費者做出更明確的選擇。對於預算有限但仍希望獲得最新晶片效能的使用者，iPhone 17e 有望成為一個折衷選項。

目前 iPhone 17e 仍處於早期開發階段，最終規格與上市時程仍待觀察。