3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 11 Pro Max正式成為「過時產品」　Apple Watch Series 3同步上榜

▲▼ 。（圖／蘋果官網）

▲2019 年推出的 iPhone 11 Pro Max 。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果近日更新了產品支持名單，將 iPhone 11 Pro Max 及 Apple Watch Series 3 系列正式納入「過時產品（vintage product）」行列。

依照蘋果慣例，產品在停止銷售滿 5 年後可能被列入過時產品名單。此分類並不代表服務立即終止，蘋果仍會提供有限的硬體維修與零組件支持。不過，若產品停售超過 7 年，則會被標記為「停產產品」（obsolete），蘋果將全面停止官方維修與服務。

本次進入過時名單的包括 2019 年推出的 iPhone 11 Pro Max，但同年同期發表、螢幕尺寸較小的 iPhone 11 Pro 並未被列入。至於 Apple Watch Series 3，最初於 2017 年 9 月發表，並持續販售至 2022 年 9 月，成為蘋果銷售壽命最長的入門款智慧手錶之一。值得注意的是，Series 4 早已比 Series 3 更早進入過時產品名單。

此次新增的過時產品完整清單如下：

iPhone 11 Pro Max

Apple Watch Series 3 鋁金屬款（38 毫米、42 毫米）

Apple Watch Series 3 Edition 陶瓷款（38 毫米、42 毫米）

Apple Watch Series 3 愛馬仕（Hermès）款（38 毫米、42 毫米）

Apple Watch Series 3 耐克（Nike）款（38 毫米、42 毫米）

Apple Watch Series 3 不鏽鋼款（38 毫米、42 毫米）

蘋果的過時與停產分類制度，意味著用戶在維修與零件更換上將逐漸受到限制。對於持有這些裝置的使用者而言，建議及早確認維修需求或考慮升級新款產品。

09/30 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

iPhone 11 Pro Max正式成為「過時產品」　Apple Watch Series 3同步上榜

