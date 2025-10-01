查亡夫遺物驚見婚外情錄音！　小三被判吐回146萬元

▲張姓女子清理亡夫遺物時發現通話錄音與轉帳紀錄，揭露對方婚外情關係，法院最終判小三須返還約新台幣146萬元。（示意圖／Pixabay）

大陸內蒙古滿洲里市張姓女子日前在整理亡夫遺物時，意外發現其生前與喬姓女子有婚外情關係，並取得兩段通話錄音作為佐證。張女遂向法院提起訴訟，要求喬女返還亡夫王某生前多次轉帳的財物。滿洲里市人民法院近日作出一審判決，喬女須返還約33萬元人民幣（約新台幣146萬）並支付相關利息。

根據《紅星新聞》報導，張女與王男於2000年12月登記結婚，王男於2021年9月因車禍過世。事發三年後，喬女以王男車禍時同行為由，對張女母女提出損害賠償訴訟，要求其以繼承人身分承擔責任。然而，張女在翻閱亡夫遺物時，發現兩段與喬女的親密通話錄音，其中對方多次稱王男為「老公」，語氣曖昧親暱。

張女進一步調查後發現，王男自2015年至2021年間，多次透過不同方式轉帳給喬女。法院審理認定，王男透過微信轉帳約16萬元人民幣（約新台幣70.5萬元）、銀行帳戶也轉帳約16萬元人民幣、支付寶轉帳6,521.81元人民幣（約新台幣2.9萬元），合計金額達約33萬元人民幣（約新台幣146萬元）。

針對這些轉帳紀錄，喬女主張她曾協助王男處理應酬與開設水廠，並提供過30萬元人民幣（約新台幣132萬元）現金，轉帳是基於合作或委託行為。然而法院認為，王男在婚姻關係存續期間，未經配偶同意，擅自將夫妻共同財產贈與他人，已屬違法處分。且多筆轉帳金額具特殊象徵，足以推斷其情感性質。

法院並指出，王男曾在電商平台購買吊墜、鮮花、化妝品等物品，收件地址多為喬女所居住社區，且發票抬頭為喬女，證明雙方關係超越普通友誼。喬女雖辯稱相關帳戶由王男操作，惟無法提出佐證，因此法院不採信其說法。最終，法院依據公序良俗原則認定，王男對喬女的轉帳屬無效贈與，喬女須返還33萬元人民幣，並自張女提起訴訟之日起計算資金占用利息至實際返還日止。目前判決為一審結果，若當事人不服，仍可依法上訴。

