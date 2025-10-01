追撞女騎士「頭部爆血」送醫　高雄17歲少年猴無照上路慘了

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名17歲夏姓少年今（1）日上午騎機車無照駕駛，於民族一路直行時，沒保持安全間距，擦撞上另一輛機車，當場害女騎士摔車倒地，頭部受創被送醫救助。警方初步研判為夏男未保持兩車間距肇事，同時也將針對他無照駕駛部分依法開罰。

▲高雄17歲少年無照騎車闖禍，追撞女騎士釀1傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

三民區民族一路與裕誠路口今日上午7時許，發生一起交通事故，民眾直擊指出，「河堤國小旁民族路車禍，頭部流血很嚴重，是一位婆婆至少70歲以上，很多善心人士都下來幫忙，希望人能救回來。」

▲▼女騎士遭17歲少年騎車追撞，摔車「頭部爆血」送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，17歲夏姓少年當時騎車直行於民族一路時，擦撞同向85歲許姓女騎士，造成許女頭部擦挫傷，目前送醫救治中，送醫時意識清楚。

經警方到場處理、測繪，對雙方駕駛實施酒精呼氣測試，酒測值皆為零。初步研判夏姓男騎士行車時未注意兩車並行之間隔，且並未採取必要安全措施，違反道路交通安全規則第94條第3項規定。

另夏姓少年因無照駕駛，違反道交條例第21條第1項第1款規定，可處新台幣6000元以上24000元以下罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。