新北大巨蛋第二階段選址出爐！　最快明年拍板最終地點

▲新北市大巨蛋模擬圖─樹林。（圖／新北市政府提供）



記者崔至雲／新北報導

新北市府今（1日）於市政會議中公布新北大巨蛋第二階段選址結果，以樹林機五、淡海二期為優先評估。新北市長侯友宜會後提到，預計明年會公布最終的地點，過程中也會持續與中央溝通，再與市民報告。新北市議員江怡臻也說，樹林機五南側是大巨蛋最佳選擇，期盼市府最終能定案樹林，讓樹林進一步發展生活機能，安居樂業。

侯友宜今年3月宣布啟動新北大巨蛋選址評估，當時納入6處評估地點，分別為板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海二期。今日市政會議公布最終兩個地點，也就是「樹林機五、淡海二期」。

「樹林機五南側」土地位於樹林國民運動中心附近，包含樹林區中正路、俊英街219巷和俊保路兩側街廓等。

侯友宜提到，這兩個地點選出來以後，市府會再請體育局委託專業顧問團隊詳細的評估做好細部的整個計畫，明年會從中選出一個地點來跟各位做一個報告，過程中也會與中央來溝通，並把整個規劃細項寫得更清楚。

江怡臻表示，樹林機五南側是大巨蛋最佳選擇，位在樹林、板橋、以及新莊交界，不僅擁有正在施工的捷運土城樹林線、銜接桃園棕線、新莊線，也有鐵路、公路，交通選項非常多元。

江怡臻說，樹林機五南側能以造鎮概念，在未來十年逐步形成觀光、商業、運動等區域發展，也減少行政溝通成本，期盼市府最終能定案樹林，讓樹林進一步發展生活機能，安居樂業。

▼新北市大巨蛋模擬圖─淡水。（圖／新北市政府提供）





