快訊／超時空感！新北大巨蛋最新設計圖曝光　選址年底定案

▲新北巨蛋最新設計圖。（圖／新北市政府提供，下同）



記者崔至雲／新北報導

新北大巨蛋已展開選址作業，新北市副市長劉和然今（19日）接受飛碟電台「飛碟早餐」節目專訪時分享了第二版的新北大巨蛋模擬圖。他表示，「希望今年年底拍板以後，能在市長任內把都市計劃啟動完成，那就等於開動了，就是等於我們講火車已經開了，那開了以後接下來就往下走」。

目前對於新北大巨蛋選址，市府之前已經選定6個潛在場址進行場勘評估，包括板樹體育館、土城看守所、樹林大柑園、三峽麥仔園、樹林機五南側及淡海新市鎮。劉和然說，侯友宜裁示，6個月內，等於今年8月以前會從這6個點篩選到剩2個，年底前就會拍板定案。

劉和然表示，新北市即將迎來自己的大巨蛋，這將是繼台北大巨蛋後台灣的第二座大型室內球場。他表示，「404萬人的新北市擁有一顆大巨蛋是無可厚非的。如果把新北市放大來看，宜蘭、基隆、台北、桃園加上我們，這五個縣市的人口總數接近1000萬，這樣的規模擁有兩座大巨蛋絕對是足夠的」。

劉和然說，「希望今年年底拍板以後，就在市長任內把都市計劃啟動完成，那就等於開動了，就是等於我們講火車已經開了，那開了以後接下來就往下走」。

節目上劉和然也曝光新北大巨蛋的第二張模擬設計圖，他表示，新北大巨蛋的高度將達75公尺，而且是從平面計算，所以會比台北大巨蛋74點多公尺更高。主持人唐湘龍看到模擬圖後直呼，「這比台北大巨蛋更有超時空感！」劉和然表示，由於新北市選址範圍較大，因此球場周圍的設施配置將更完整，未來無論比賽或演唱會，都能提供最優質的體驗。

另，劉和然強調，交通便捷性是巨蛋選址的重要考量，因此目前六個候選場址都位於捷運沿線。其中經過樹林大柑園與三峽麥仔園的捷運三鶯線預計今年底完工，明年(2026年)通車；行經機五南側、土城看守所、板樹體育館的萬大樹林中和線預計118年（2029年）完工，目前站體規劃已完成；至於淡海新市鎮的淡海輕軌藍線則計畫在119年（2030年）通車。



