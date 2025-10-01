白宮正式宣布「政府午夜關門」！　90萬人恐放無薪假

▲參議院9月30日未能通過延長撥款的預算案。圖為美國國會大廈。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國聯邦參議院9月30日未能通過延長撥款的預算案表決，白宮行政管理和預算局（OMB）稍早正式宣布，聯邦政府將在午夜期限（台灣時間1日中午12時）過後關門。隨著政府停擺，恐將導致許多機構服務中斷，90萬名聯邦職員被迫放無薪假，多達400萬聯邦職員被迫無償工作。

OMB發布備忘錄表示，目前的聯邦資金將於今日（當地時間9月30日）晚間11時59分到期，「不幸的是，民主黨參議員正在參議院阻撓H.R. 5371法案通過，理由是民主黨提出的瘋狂政策要求，包括1兆美元的新支出。」

備忘錄指出，總統川普也支持這項共和黨領導的短期撥款法案，「但現在很明顯的是，民主黨將阻止這項乾淨的CR在今晚11時59分之前通過，迫使政府關門。」OMB建議受影響機構執行相應計畫，但因不清楚民主黨人將會堅持立場多久，因此也很難預測政府關門會持續多久。

▲參院少數黨領袖舒默領導民主黨團集體反對。（圖／路透）



這次表決的是一種被稱為「持續決議案」（Continuing Resolution, CR）的短期措施，旨在延長目前的聯邦支出，以利國會有更多時間協商2026財政年度預算案，但在參議院僅獲得55票贊成、45票反對，未能達到60票通過門檻。其中，民主黨陣營僅3人跨黨投票支持，共和黨參議員保羅（Rand Paul）則投下反對票。

若聯邦政府關門，非必要業務恐將全面暫停，只留下執法與邊境安全等少數「必要職務」繼續運作。此外，聯邦職員首當其衝，估計約140萬名員工被列為必要人員，其中75萬人薪資來源不受影響，但另外近90萬人將面臨無薪假。根據估計，一共恐多達400萬人被迫無償工作直到資金恢復。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）領導民主黨團集體反對，這已是本月第二次阻擋相關立法。民主黨也有提出的替代法案，但同樣遭到共和黨封殺。

參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示，未來幾天將對該法案進行更多投票。

