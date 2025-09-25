　
社會 社會焦點 保障人權

砸5000元約會正妹　網友苦等不到人「報案才知是男的」

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友透過交友軟體認識一名正妹，雙方談妥，只要他支付5000元費用就可以見面約會，沒想到他依約付款，卻苦等不到人，報警之後才知道正妹是男子阿茂（化名）假扮的。台南地院法官日前審理之後，依法判處阿茂有期徒刑3個月，併科罰金2萬元。

▲▼手機。（圖／記者許力方攝）

▲阿茂擅自以女友的名義，在交友軟體上欺騙男網友。（示意圖／記者許力方攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂明知女友無意與他人見面約會或從事性交易，竟在去年1月間瞞著對方偷偷申辦交友軟體帳號，並以女友的名義和受害網友接觸，接著又以「想要出門約會，需要先匯款5000元」為由，要求網友匯款至指定帳戶。

阿茂見網友真的同意匯款，便立刻透過女友向不知情的友人借用銀行帳戶，讓網友將錢匯入該帳戶，再商請友人將其中的4900元轉匯入他的帳戶，剩下的100元就當作友人協助匯款的手續費。

後來網友依約前往指定地點等候，但苦等多時都沒有看見女方赴約，這才驚覺受騙，憤而報警處理。不過，等到警方逮住阿茂時，錢已經通通被他花光了。

台南地院法官認為，阿茂並非無謀生能力之人，卻隨意詐取他人的金錢，還向友人借用帳戶收取贓款，增加犯罪追查難度，行為確實不應該，考量到他已經坦承犯行，但至今仍未與受害網友達成調解、和解、賠償損害或獲得諒解，最終依犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，判處他有期徒刑3個月，併科罰金2萬元，罰金部分得易服勞役20日，全案仍可上訴。

09/24 全台詐欺最新數據

446 2 4829 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

他5年酒駕3犯求情要還債　法官打臉

他5年酒駕3犯求情要還債　法官打臉

男子阿輝（化名）有4次酒駕紀錄，其中3次發生在5年之內，因而被執行檢察官否准易服社會勞動，他向台南地院聲明異議，強調自己會賺錢清償債務，加上生病需要回診，希望法官給予機會。不過，台南地院法官審理之後，認為檢方的裁量沒有違法，最終裁定駁回阿輝的聲明異議。

第3次酒駕檢不給易科罰金　騎士卻告贏

第3次酒駕檢不給易科罰金　騎士卻告贏

車手被逮2個月後再騙100萬　下場曝光

車手被逮2個月後再騙100萬　下場曝光

酒駕3犯怪警沒管束行動　他喊冤被打臉

酒駕3犯怪警沒管束行動　他喊冤被打臉

身體不適掛急診　婦打護理師下場慘了

身體不適掛急診　婦打護理師下場慘了

台南地院

