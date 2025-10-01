北捷被踹婦的都市傳說！網紅揭「丐幫」黑料　還是中研院魔女

▲捷運年輕人與老婦衝突，北市捷運警察將通知2人到案說明。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

記者柯沛辰／綜合報導

台北捷運一位婦人因要求讓座被踹飛，引起網路討論。有網友指出婦人是慣犯，也有人透露她是「中研院魔女」。網紅陳沂也說，這種過去到處拿點心、便當的人，她以前遇多了，也就是俗稱的「丐幫」。

陳沂在臉書表示，聽說鬧事的白髮婦人過去在中研院是「都市傳說」，經常穿梭於各大研討會，自稱是出版社的人，目的是到現場拿免費的點心和便當，然後纏著主講人問無關緊要的問題。

陳沂說，以前她主持記者會時也遇過很多這種人，又被稱作「丐幫」，「他們會印製假媒體名片，到現場免費蹭吃喝拿公關品。展場或roadshow更常見，會貪婪無厭的來要贈品。所以，她會在捷運上硬要人家讓座，不讓就用包包甩人，完全不意外。」

不過，陳沂也提醒，雖然踹飛婦人很解氣，但法律上會有防衛過當的問題，「如果去告，男子還是會成立傷害罪的。」

對此，臉書粉專「楊律師」發文表示，即使博愛座有空位，他也寧願站在博愛座前，「因為我知道有人比我更需要。」他指出，無論再怎麼爭吵，即使老人有黑歷史，也不可以用力踹老人，「看到臉書一大堆人力挺踹老人的年輕人，冒著被罵的風險，逆風貼文。」

楊律師指出，男乘客也是，明明有其他空位，幹嘛去坐博愛座？再怎麼爭吵，對方再怎麼令人討厭，也沒必要用暴力踹老人，畢竟這樣的行為至少會構成傷害罪，萬一老人掛了，還會構成傷害致死罪，「即使站在年輕人那邊，為了他的大好前程，仍應勸阻這種超高風險的行為。」

律師王至德也提醒，雖然不少人認為男子的回擊令人解氣，但法律上仍需審慎看待。由於老婦人的攻擊行為微弱，男子的踢擊行為可能很難以被認定為合理的正當防衛，最多可能被視為過當防衛，僅有減刑可能。若老婦人因此受傷，男子仍可能得道歉求原諒，甚至面臨傷害罪的前科。

至於有人疑問是否算互毆？王至德認為，即便被視為互毆，法律上也是各自成立傷害罪，但是老婦人攻擊力明顯不足以造成實質傷害。