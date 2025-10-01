　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

志工「災區直播帶貨」荒腔走板　他批作秀擺拍影響現場

▲台水宣布光復鄉本期水費免收，全力推動復水。（圖／台水公司） 

▲光復鄉災後復原中。（圖／台水公司）

記者葉國吏／綜合報導　

花蓮救災工作逐漸上軌道，志願者分工愈發清晰，效率也有所提升。然而，當地志工目擊一些令人費解的行為，在網路引起討論。

志工「伊森」在臉書發文分享，雖然多數人是抱著真心幫忙的態度投入救災，但也開始出現一些只為表面功夫的人。他提到，有住戶曾在他們休息時詢問「需要幫你們拍照嗎？」起初他不解，後來才發現有不少人請住戶幫忙拍合影作秀。更離譜的是，目擊有些年輕人鏟了幾下泥巴就停下休息，接著開始自拍，甚至連接過來的工具都不願碰，影響工作進度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉災後第七天，災民在眾多志工國軍的投入下積極重間家園。圖為救災過程中相當重要好用的小型怪手。（圖／記者湯興漢攝）

▲圖為救災過程中相當重要好用的小型怪手。（圖／記者湯興漢攝）

「伊森」憤慨表示：「這樣你到底來幹嘛？」他強調，救災現場不僅是災害處理的地方，更是受災戶的家，任何拍攝行為都應事先徵得住戶同意。他還提到，有人蹲在鏟好的土堆前擺拍，甚至讓其他志工不得不等他拍完才能動手作業。更有甚者，直接站在泥濘中拍環景，妨礙人員移動，導致工作進度受阻。

「伊森」最後呼籲大家：拍照或錄影固然無可厚非，但必須建立在尊重他人的基礎上，尤其是災區工作人員與受災者。他認為，救災不是拍片場景，過度作秀不僅無助於災後重建，還可能影響他人的協助意願，呼籲大家專注於幫助需要的人，而非追求曝光度或網路流量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
可能有雙颱！　麥德姆最快明生成模擬路徑曝
3萬本藏書埋在泥流！　災民身分超驚人
吊車大王「啟德白宮」不再辦展了！　原因曝光
好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」
阮經天「大陸千金女友」曝光！　小20歲跨越三地遠距戀
災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」　超強氣場影片瘋傳
可能有新颱風！　變天時間曝
政府停擺危機沒影響！美股道瓊再創新高　輝達、台積電ADR漲逾

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

可能有雙颱！　麥德姆最快明生成模擬路徑曝

70億「帽子大王」被洗臉！　爆欠4000萬工程款

保全南霸天爆擁2家庭　小三過得比原配優越

3萬本藏書埋在泥流！　災民身分超驚人

10月了！　轉涼再等等「秋老虎準備long stay」

志工「災區直播帶貨」荒腔走板　他批作秀擺拍影響現場

超正名模現身災區被酸　一句話打臉酸民！大方認「蹭流量」要協尋

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

吊車大王「啟德白宮」不再辦展了！　原因曝光

電價調漲！10月新制懶人包　公費流感新冠疫苗開打

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

可能有雙颱！　麥德姆最快明生成模擬路徑曝

70億「帽子大王」被洗臉！　爆欠4000萬工程款

保全南霸天爆擁2家庭　小三過得比原配優越

3萬本藏書埋在泥流！　災民身分超驚人

10月了！　轉涼再等等「秋老虎準備long stay」

志工「災區直播帶貨」荒腔走板　他批作秀擺拍影響現場

超正名模現身災區被酸　一句話打臉酸民！大方認「蹭流量」要協尋

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

吊車大王「啟德白宮」不再辦展了！　原因曝光

電價調漲！10月新制懶人包　公費流感新冠疫苗開打

菲律賓規模6.9強震！體育館倒塌釀20死37傷　宿霧多地災情慘重

花蓮縣府便當放到臭酸挨轟　鍾沛君：有哪個災民因此餓死？

可能有雙颱！　麥德姆最快明生成模擬路徑曝

台美晶片五五分　鄭麗君：沒談到也不會答應

70億「帽子大王」被洗臉！　爆欠4000萬工程款

《原子少年》小孩猥褻未成年遭判刑　神隱3年接業配密謀復出

保全南霸天爆擁2家庭　小三過得比原配優越

佐佐木朗希轉中繼讓羅伯斯驚喜！季後賽使用方式「最多2局」

全真瑜珈破產停業　陳沂自曝是資深會員：上周開始無法約課

3萬本藏書埋在泥流！　災民身分超驚人

【剛結婚卻辦喪事】罹難者兒悲憤：媽媽根本沒接到通知！

生活熱門新聞

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

可能有新颱風！　變天時間曝

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

鏟子超人清淤挖出一罈酒！屋主秒問：要不要喝

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

災區一堆志工倒下！法國鏟子超人：無擋頭莫賭強

更多熱門

相關新聞

光復鄉今停班課　堰塞湖溢堤災區待復原

光復鄉今停班課　堰塞湖溢堤災區待復原

受馬太鞍溪堰塞湖潰壩影響，花蓮縣光復鄉災後復原與安全防備工作持續進行。花蓮縣政府宣布，光復鄉10月1日（星期三）停止上班、停止上課。

光復鄉18死真相！　洪災前後「通報紀錄」還原

光復鄉18死真相！　洪災前後「通報紀錄」還原

堰塞湖溢堤18死！　2單位「預估災害結果」差很大

堰塞湖溢堤18死！　2單位「預估災害結果」差很大

「雨鞋終於髒了」　傅崐萁被挖淤泥被拍

「雨鞋終於髒了」　傅崐萁被挖淤泥被拍

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

關鍵字：

花蓮堰塞湖溢流

讀者迴響

熱門新聞

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手

女星救災「10多人只搞定一屋8成污泥」：不只需要鏟子超人

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

獨／剛入圍金鐘男配！　台劇男神包緊緊「搭火車來回花蓮」鏟淤泥

黃國昌捲「凱思國際養狗仔」風暴　經部回應了

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

台塑孵出「金雞母」　關鍵人物曝光

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面