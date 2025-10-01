志工「災區直播帶貨」荒腔走板　他批作秀擺拍影響現場

▲光復鄉災後復原中。（圖／台水公司）

花蓮救災工作逐漸上軌道，志願者分工愈發清晰，效率也有所提升。然而，當地志工目擊一些令人費解的行為，在網路引起討論。

志工「伊森」在臉書發文分享，雖然多數人是抱著真心幫忙的態度投入救災，但也開始出現一些只為表面功夫的人。他提到，有住戶曾在他們休息時詢問「需要幫你們拍照嗎？」起初他不解，後來才發現有不少人請住戶幫忙拍合影作秀。更離譜的是，目擊有些年輕人鏟了幾下泥巴就停下休息，接著開始自拍，甚至連接過來的工具都不願碰，影響工作進度。

「伊森」憤慨表示：「這樣你到底來幹嘛？」他強調，救災現場不僅是災害處理的地方，更是受災戶的家，任何拍攝行為都應事先徵得住戶同意。他還提到，有人蹲在鏟好的土堆前擺拍，甚至讓其他志工不得不等他拍完才能動手作業。更有甚者，直接站在泥濘中拍環景，妨礙人員移動，導致工作進度受阻。

「伊森」最後呼籲大家：拍照或錄影固然無可厚非，但必須建立在尊重他人的基礎上，尤其是災區工作人員與受災者。他認為，救災不是拍片場景，過度作秀不僅無助於災後重建，還可能影響他人的協助意願，呼籲大家專注於幫助需要的人，而非追求曝光度或網路流量。