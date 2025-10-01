　
民生消費

過濾不等於安心！乾淨飲用水別只做對一半　多一道UVC深紫外光才放心

自來水,氯,喝水,飲水,飲用水,過濾,濾水,UVC深紫外光,UVC光除菌,濾水壺,除菌壺（圖／業者提供）

▲喝水想喝得安心，不能只做對一段，後續的儲放與除菌同樣是關鍵。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

早上起來想喝第一杯水，卻被自來水異味嚇退；下班回家要倒杯水解渴，又擔心水壺裡放了一整天是否還乾淨。喝水雖然平常，但看似乾淨的飲用水暗藏著多重風險，像是老舊管線污染，高樓層水塔若未定期清洗，水質在輸送過程中極易受影響；瓶裝水在高溫下有釋出塑化劑的疑慮，以及硬水中的礦物質會造成水垢堆積，影響熱水瓶等家電壽命，即使用濾水壺改善口感，水壺久放或濾芯長期浸潤，細菌仍可能悄悄滋生。面對這些常被忽略的飲水危機，對於嬰幼兒、銀髮族等高風險族群，更不可掉以輕心。

為了確保送到每個家戶的飲用水能符合國家規定，台灣自來水廠會在供水中添加氯來消毒細菌，以達到衛生標準，殘餘的氯也能延續消毒能力，避免輸送過程中的二次污染，但對敏感的人來說，這股氯味往往令人卻步，因此喝水過程會再多裝一道過濾器，像是濾水壺中常加入活性碳濾芯去除雜質和餘氯、改善口感。只是長時間浸潤在潮濕環境下，活性碳孔隙反而增加了細菌滋生的可能，當水經過濾芯時，有機會連同濾芯中的細菌一起沖刷到飲用水中，危害飲水品質。這意味著，許多人其實只做對了淨水的前半段，後續的儲放與除菌同樣關鍵。

自來水,氯,喝水,飲水,飲用水,過濾,濾水,UVC深紫外光,UVC光除菌,濾水壺,除菌壺（圖／業者提供）

▲USii 優系UVC 深紫外光智能淨水除菌壺，結合濾芯過濾與UVC光除菌雙重防護，確保每一滴水從過濾到入口都保持純淨。

要真正喝到乾淨的水，別只做對前半段的過濾，必須具備「主動式」除菌功能防護，才能守住飲水的最後一道防線。有別於傳統濾水壺，市面上新推出的USii 優系UVC 深紫外光智能淨水除菌壺，結合了濾芯過濾與UVC光除菌的雙重淨化，不僅能有效去除餘氯、重金屬與水垢，讓水質變得甘甜順口，UVC無間斷智能除菌每6小時會自動啟動除菌模式，隨時守護飲水品質，每一滴水從過濾到入口都保持純淨，讓家中飲用水安全無虞。

自來水,氯,喝水,飲水,飲用水,過濾,濾水,UVC深紫外光,UVC光除菌,濾水壺,除菌壺（圖／業者提供）

▲▼透過UVC深紫外光除菌，以及自動除菌模式每6小時循環啟動，隨時守護飲水品質。

自來水,氯,喝水,飲水,飲用水,過濾,濾水,UVC深紫外光,UVC光除菌,濾水壺,除菌壺（圖／業者提供）

而能夠實現從濾淨到除菌的全面把關，仰賴於嚴謹的材質與設計。這款除菌壺擁有高達99.99%的大腸桿菌除菌率，全壺採用通過NSF材料認證、且具備優異UVC穿透特性的台聚專利塑膠ViviON™打造，通過SGS測試符合FDA食品容器標準，材質安全無虞。濾芯採雙通道導流設計，能有效加快過濾效率。最實用的是，它支援USB-C、行動電源與18650充電鋰電池等多元供電模式，無論是露營或租屋都能輕鬆方便使用，在家或外出都能放心飲用健康好水。

除菌壺把日常飲水再升級，不只水變得好喝，對於親子家庭來說，這壺水更是安心神隊友，細心呵護每一滴給寶貝喝的水；對於注重養生的銀髮族，或是愛好品茗的人士，過濾後的水質讓茶味更香醇；外宿族或忙碌的上班族，則是省去擔心水壺放久會不會變髒的煩惱，也省去燒開水煮沸放涼的時間，透過UVC深紫外光除菌方式，淨化飲水更為省時便利，乾淨飲水不再只靠濾芯一半的努力，而是從第一滴到最後一滴，飲水全程純淨。

過濾只是乾淨飲水的第一步，除菌才是最後一道保險，挑選結合雙重防護的智能除菌壺，終結單純過濾帶來的二次污染隱憂，讓喝水這件日常小事也能擁有最高規格的安心感，每一口水都是滴滴純淨、始終如一，完整守護全家人的飲水健康。

自來水,氯,喝水,飲水,飲用水,過濾,濾水,UVC深紫外光,UVC光除菌,濾水壺,除菌壺（圖／業者提供）

▲了解更多USii 優系UVC 深紫外光智能淨水除菌壺讓乾淨水質成為生活日常。

09/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

自來水喝水飲水飲用水過濾濾水UVC深紫外光UVC光除菌濾水壺除菌壺

