金門機場候補排爆！加開1航班仍有百人滯留　旅客怒吼「我要回家」

▲連假、大陸十一長假影響，旅客塞爆金門，百名旅客滯留怒吼「我要回家」。（圖／記者林名揚翻攝／下同）

記者林名揚、趙蔡州／金門報導

受教師節連假結束後的上班首日以及大陸十一長假影響，金門縣尚義機場30日湧入了200多位因買不到票的滯留旅客在現場「試運氣」等待補位回台，儘管立榮航空緊急調派一架飛機疏運，最後仍有近百位乘客被迫滯留，在機場憤怒高喊「沒政府了」、「我們要回家」等語。

據悉，今年教師節連假期間的機票很早就已賣光，加上大陸十一長假，小三通中轉旅客湧入，尚義機場近日旅客報到率幾乎達到100%，因此最近能幸運補上機位的名額屈指可數，甚至連金門民眾臨時需赴台求醫也買不到票，30日上午起陸續有200多位滯留旅客湧入尚義機場等候補位。

事實上，金門縣政府為了疏運旅客，已跟民航局及航空公司協調，30日晚間9點40分由立榮航空加開了一架飛往台北的航班，但由於「團散比」與緊急醫療需求等因素，最終只能釋出40個機位給在機場大廳等待候補的旅客，最終仍有近百位乘客被迫滯留。

未能搭上加開飛機的旅客在現場相當激憤，許多人在機場大廳高喊「我們要回家」，更有人因已經在金門滯留2至3天，大罵「官員都只躲在辦公室喝茶，不管民眾死活」、「沒政府了」等語。金門縣政府指出，明日（10月1日）將隨即觀察候補情形，盡量協助旅客、鄉親往返。