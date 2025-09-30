福建艦未來還能搭載什麼軍機？　陸軍事專家全說了

▲大陸第三艘航母「福建艦」。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

中共殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機，日前已完成在福建艦上首次彈射起飛和著艦訓練，引發外界關注。對於福建艦未來還能搭載什麼其他機型，大陸軍事專家研判，殲-15D及直-20J可能上艦，也不排除出現其他多種智慧化無人機。

《北京日報》報導，戰機要平穩著艦，考驗的是航母所配置的阻攔裝置，現代航母廣泛使用的是液壓阻攔索，而福建艦上用的是電磁阻攔索。

電磁阻攔索利用電磁場產生的電磁阻尼，來攔截艦載機。當艦載機著艦，並鉤住電磁阻攔索時，電磁阻攔裝置會產生巨大的電磁力。這個電磁力會作用在與艦載機相連的阻攔索上，開始對艦載機進行減速。

大陸軍事專家曹衛東介紹，電磁阻攔具備力度可控等多重優勢。他稱，「過去使用機械阻攔設施，力是相對固定的。現在起飛的飛機重量、大小不一，電磁阻攔設施可以進行調節」。

▲殲-15D電戰機。（圖／翻攝環球網）

至於未來，福建艦還可能搭載哪些新型艦載機？大陸軍事專家王明志預測，「福建艦的航母『五件套』可能包括殲-35、殲-15T、空警-600、殲-15D以及直-20J，可構建立體攻防體系」。

大陸軍事觀察員魏東旭則認為，未來可能還會出現智慧化無人機，可大致分為以下幾類：攻擊的忠誠僚機，或無人戰鬥機，未來能與殲-15T、殲-35聯合作戰。

此外，魏東旭繼續舉例，還能有保障類無人機，比如進行電子干擾，或者具備空中加油能力。所以報導稱，未來在福建艦或者在更新的航母上，可能會看到全新的艦載無人機家族和作戰體系。

▼海軍版的直-20J。（圖／翻攝央視新聞）